Tunisie: Soldes d'été 2023 à mi-parcours - Des offres qui ne font pas l'affaire !

Des réductions allant de 50 à 70% affichées sur une sélection d'articles lors de la deuxième démarque, où l'affluence des acheteurs est restée relativement modérée... A vrai dire, les soldes n'attirent pas beaucoup de clients. Du moins pour le moment.

La saison des soldes d'été a bien démarré, depuis le 7 août dernier et se poursuivra jusqu'au 17 septembre prochain. Nombreux sont les Tunisiens qui attendent impatiemment cette opportunité, afin de refaire leurs garde-robes, avec de nouvelles pièces tendance. Pour certains, c'est une aubaine pour préparer la rentrée scolaire et universitaire qui approche à grands pas.

En quête de bonnes affaires

Et si la première démarque s'est réduite à de simples remises, allant de 20 jusqu'à 30%, la seconde semble, quand même, beaucoup plus intéressante, attirant de nombreux visiteurs et acheteurs, en quête de bonnes affaires et d'articles avec des prix bon marché, et encore mieux adaptés à leurs budgets.

Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons fait le tour de quelques boutiques et magasins de prêt-à-porter, dont les vitrines exposent une palette d'offres exceptionnelles, avec une fourchette de prix variés. Des clients s'y sont rués pour en tirer le meilleur parti. Approchés par La Presse, ils nous ont livré leurs avis et appréciations.

%

Il était lundi, à 10h00, au centre-ville de Tunis. La plupart des boutiques s'alignaient sur les nouveaux prix de la deuxième démarque, situés entre 50 et 70% pratiqués sur une sélection d'articles. Islam, vendeuse, était derrière la caisse, en train de régler la facture de sa cliente, nous a déclaré que la saison actuelle, contrairement à la précédente, n'a pas connu vraiment trop de monde, malgré les offres qu'elle a proposées.

«C'est forcément dû au pouvoir d'achat des Tunisiens qui est de plus en plus en baisse ces toutes dernières années et à la cherté des articles par rapport à leur budget. D'autant plus que les dépenses de l'été n'ont pas permis à certaines familles de pouvoir profiter des soldes lors de la première démarque. Par contre, lors de cette deuxième démarque déjà abordée il y a quelque jours, nous avons tout de même remarqué un afflux de clients intéressés par des articles à prix réduits», note la vendeuse.

Ça ne valait pas le coup !

Quant à Hasna, mère de deux jeunes étudiants, elle a préféré se rendre aux boutiques uniquement lors de la seconde démarque, dans l'espoir de tomber sur des offres alléchantes et des articles à prix bas.

Pour elle, ça coïncide avec les préparatifs en cours de la rentrée scolaire et universitaire. D'où la raison de gérer le budget qu'elle a réservé pour affronter les frais faramineux de la scolarité. «Les premiers jours des soldes, nous avons juste fait un tour, mes deux filles et moi, pour voir les articles soldés proposés. Mais ça ne valait pas le coup», lance Hasna.

Toujours est-il que nos soldes d'été ou d'hiver ne font pas l'affaire. Ils ne suscitent plus l'engouement pour le shopping, étant donné qu'il n'y a pas un vrai rapport qualité-prix. «Aussi, faut-il attendre des rabais encore plus intéressants sur une sélection d'articles avant d'effectuer nos achats. Etant que les prix de la nouvelle collection sont trop chers, on a pu profiter de certaines réductions appliquées sur celle de l'année dernière, afin de bien garnir notre dressing d'articles tout neufs encore à la mode et à prix modérés», ainsi explique Hasna.

Dernière démarque

En cette période, non curieux s'abstenir ! On aurait fait du lèche-vitrine, à tout bout de champ. On s'est arrêté, entre-temps, sur une boutique qui proposait des prix soldés, bien affichés, sur des sacs, chaussures et vêtements pour femmes.

Fonctionnaire, Donia, comme Hasna, a patienté jusqu'à une baisse remarquable des prix pour s'acheter deux nouvelles paires de chaussures, une robe et un pantalon. Le tout avec un budget raisonnable. D'habitude, d'ailleurs comme bon nombre de Tunisiens, elle a un penchant pour la friperie plutôt que pour le prêt-à- porter. Surtout en ces moments des soldes, où les magasins de fripes présentent, eux aussi, des offres exceptionnelles, en termes de rapport qualité-prix.

Somme toute, la deuxième démarque, lors de cette saison des soldes, a dû attirer plus de clients qui cherchent à trouver leur compte et acheter avec les meilleurs prix proposés. Selon leur budget consacré à cette occasion, bien évidemment. En attendant la troisième et dernière démarque, dans les jours qui viennent, il y aura, certes, de quoi boucler son budget. Rentrée scolaire oblige.