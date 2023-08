Madagascar: Cérémonie d'ouverture - Un spectacle inédit et unique

Madagascar démarre ce jour le début de la XIe édition des JIOI par la cérémonie d'ouverture. Un spectacle riche en couleur d'une durée de plus de trois heures est au programme.

Après tant de doutes et d'incertitudes, le stade Barea Mahamasina réunit ce jour, à partir de 17 heures, le début officiel de la XIe édition des JIOI 2023 par la cérémonie d'ouverture. Unique en son genre, les JIOI rassemblent les habitants et athlètes des îles de l'océan Indien pour célébrer leur diversité et leur passion pour le sport. Bien plus qu'une simple compétition, ils incarnent une opportunité précieuse de tisser des liens solides entre les îles et de mettre en valeur leurs trésors culturels dans une concurrence saine et respectueuse.

La cérémonie d'ouverture officielle des JIOI 2023 est une preuve indélébile que Madagascar a réussi son pari et est très fier de montrer aux yeux du monde entier que le stade Barea Mahamasina, un des fleurons des infrastructures sportives modernes au sein de l'océan indien, n'est pas un caprice mais une nécessité pour afficher l'identité du pays. Le stade Barea Mahamasina sera plein à craquer comme un oeuf où tous les représentants étatiques de chaque pays participant seront au rendez-vous comme témoins de la réussite malgache.

Le chef de l'État malgache, Andry Rajoelina, en tant que premier responsable du pays et qui a plaidé pour la réception de cette XIe édition, sera fier d'annoncer que tout est possible avec la foi et la détermination. Pour la cérémonie d'ouverture, Laura Rasoanaivo est le porte-drapeau malgache par sa place de numéro un mondial juniors en judo, et un joueur de football assurera le porte-drapeau à la cérémonie de clôture.

%

Entrée payante

Après les discours, les représentants des athlètes vont prêter serment. Il s'agit de la rugbywoman Claudia Rasoarimalala et de Njaka Raholinjaka, de la discipline handisport. Pour les juges et arbitres, Haja Ranaivoson en basketball et Nathalia Rakotondramanana en haltérophilie parleront au nom de leurs confrères. Le plus attendu du public, ce sont les relayeurs qui transporteront la flamme des Jeux à partir du PK 0. Ils sont au nombre de vingt-trois, et les derniers relayeurs qui franchiront le stade Barea à 19 heures sont au nombre de deux. Il s'agit de Sidonie Fiadanantsoa, athlétisme, et d'Eric Andriantsitohaine de l'haltérophilie.

Prévu être gratuite, l'entrée à la cérémonie d'ouverture sera payante de 3 000 ariary et elle sera jouée à coup sûr à guichet fermé. Cette cérémonie d'ouverture sera à marquer dans les annales des histoires des Jeux car des effets spéciaux et pyrotechniques, des projections immersives, mapping, lasers et show de drones utilisant les dernières technologies de pointe sont à l'affiche. Les artistes de renom, entre autres, Henri Ratsimbazafy, Vilon'Androy, Samoëla, Jaojoby, Jerry Marcoss et Melky montreront la richesse des répertoires malgaches en respectant la devise « Une victoire dans l'unité et la diversité ». « Alefa Madagascar !».