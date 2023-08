Nigeria: Montpellier - John Utaka propose son aide à Akor Adams

Souvent pointé du doigt pour des présentations peu originales, la signature d'Akor Adams mise en avant par le MHSC à travers une vidéo aux côtés du Champion de France nigérian, John Utaka, avait particulièrement été appréciée.

« L'objectif était de montrer que je lui passais le relais. Ça fait quelques années que j'ai raccroché, mais j'ai enfin un successeur. » déclare l'ancien attaquant pour SoFoot.

L'ancien Pailladin, aujourd'hui entraîneur au centre de formation du MHSC, évoquait le recrutement de son compatriote et se disait prêt à l'aider, rapporte AllezPaillade: » Au Nigeria, tout le monde savait qu'il avait un potentiel énorme. Il est toujours dans la zone de vérité. Certains comportements ne mentent pas chez l'attaquant. Le premier match contre Le Havre symbolise bien son style de jeu. [...] C'est un jeune très intelligent et on voit qu'il a la volonté, la curiosité et la bonne mentalité pour s'intégrer. S'il a besoin de travailler devant le but, il sait que je suis là et que ça me fera plaisir de l'aider. »