Ile Maurice: Ehsan Juman - «Beaucoup de jeunes meurent d'overdose»

Une vidéo dans laquelle le député du Parti travailliste Ehsan Juman interpelle un jeune drogué à Plaine-Verte a récemment fait le buzz. Nous l'avons interrogé à ce sujet.

Racontez-nous l'histoire derrière cette vidéo qui a fait le buzz ?

C'était en début de semaine que des habitants de PlaineVerte m'ont interpellé sur la situation qui prévaut dans cette région de Port-Louis, près d'un jardin public. Mais ce n'est pas uniquement à Plaine-Verte que cela se passe. La situation est identique à Roche-Bois et un peu plus loin aussi. Ce jour-là, quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai surpris un jeune en train de préparer sa seringue de drogue pour se shooter. Cette scène se déroulait près de deux collèges et à deux pas du poste de police. Je me dis que les jeunes qui passent par là y sont exposés et pourraient être tentés de faire de même.

La situation est-elle alarmante à ce point ?

Oui, c'est le même scénario partout et pas que dans ma circonscription. On peut facilement tomber sur 100 à 150 seringues le matin quand on passe dans cet endroit à Plaine-Verte. Et les usagers de drogues injectables sont des hommes comme des femmes. Quand ils sont sous l'influence de la drogue, ils perdent toutes leurs inhibitions et s'exhibent. Ils n'ont plus de pudeur.

Les femmes se déshabillent ou soulèvent leurs vêtements alors que les hommes font leurs besoins en public. La drogue se vend facilement et sous les yeux de tout le monde. Le gouvernement est en train de mettre en place toutes sortes de comités. Mais sont-ils efficaces ? Aident-ils vraiment dans la lutte contre la drogue ? On se le demande. Il faut protéger nos jeunes. Pourquoi ne demande-t-on pas à ces jeunes consommateurs de drogue où ils se sont procuré cette drogue ? Qui amène ces produits addictifs à Maurice ?

Quelles mesures ont été prises depuis que vous avez dénoncé ce problème ?

La police fait des patrouilles plus fréquentes mais je suis d'avis que celle-ci doit mener une lutte plus sérieuse pour éradiquer ce problème grandissant. Il faut aussi traiter les victimes car ce sont des personnes dépendantes de leur addiction. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent d'une overdose. La situation est grave.