Ile Maurice: Home Loan Allowance de Rs 1 000 - Le gouvernement débourse Rs 70 millions chaque mois pour ce plan de soutien

Le Housing Loan Relief Scheme est une mesure qui avait été annoncée dans le Budget 2023-2024 et qui concerne les personnes qui ont un «home loan» ne dépassant pas Rs 500 0000 et le montant du remboursement doit être de plus de Rs 1 000. C'est une aide financière pour les soutenir dans le paiement de leur emprunt.

Cette aide est applicable à ceux ayant contracté un emprunt pour l'achat d'une maison, d'un appartement ou pour une extension de leur maison. L'exception à la règle, c'est qu'elle ne s'applique pas à ceux qui ont pris de l'argent pour une rénovation. Cela doit être un «secured housing loan» où vous avez mis en hypothèque maison ou terrain pour avoir cet emprunt.

Ceux qui sont éligibles au Housing Loan Relief Scheme doivent être des citoyens de la République de Maurice et ils doivent avoir contracté cet emprunt auprès d'une banque ou toute institution opérant sous la Banking Act comme une compagnie d'assurance, le Sugar Industry Pension Fund, la Banque de Développement de Maurice ou le Statutory Family Bodies Protection Fund. Une personne éligible doit se connecter au site de la Mauritius Revenue Authority (MRA) sur www.mra.mu pour donner les détails de son compte en banque. Après vérification de la MRA auprès de la banque, le paiement sera versé sur le compte du demandeur.

Pour soumettre votre demande, allez sur le site web de la MRA et cliquez sur Housing Loan Relief Scheme. Vous remplissez le formulaire en ligne et un One time password sera envoyé sur votre portable. Vous insérez le password et saisissez des détails concernant votre emprunt et le numéro de votre compte bancaire. Après avoir soumis votre demande, vous aurez un message acknowledgement Id par SMS sur votre portable pour confirmer que votre demande a été soumise.

La demande du Housing Loan Relief Scheme doit être effectuée une seule fois. Si vous avez contracté un emprunt en partenariat avec quelqu'un d'autre, il vous faut spécifier les détails de votre compte en banque où l'allocation de Rs 1 000 sera versée. À savoir que ce plan concerne 70 000 foyers et Rs 70 millions sera déboursées par l'État pour cette mesure chaque mois