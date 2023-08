Ile Maurice: Réclamation de dommages - LSL et Nad Sivaramen remportent une victoire légale

«Je trouve que la plainte est défectueuse dans la mesure où elle ne reproduit pas mot pour mot les propos de l'article de presse qui sont censés être diffamatoires à l'égard des plaignants. Les détails fournis par les plaignants n'apportent aucune clarification.»

Dans un jugement, rendu le 23 août, le juge Denis Mootoo de la Cour suprême ne mâche pas ses mots face à une plainte déposée par Caesar Palace, Burswood Centre, Bolyhouse Ltd, Mahe-Jeux Ltd, Sakir Mutty, Henry Ignace Michel Le Blanc et Attila Istvan Peter contre La Sentinelle Limitée (LSL) et Nad Sivaramen, directeur des publications du groupe. Les défendeurs ont ainsi obtenu gain de cause.

Les plaignants avaient réclamé des dommages à LSL et Nad Sivaramen pour un article diffamatoire allégué, publié le 14 et le 27 juillet 2017, dans l'express. Selon eux, l'article en question aurait été publié de mauvaise foi et contiendrait des diffamations, et des déclarations dénigrantes et désobligeantes à l'égard du Senator Club. Or, les parties défenderesses ont, par l'entremise de leur avocat, soulevé un point de droit, selon lequel la plainte, disent-elles, ne relève pas de précisions et ne justifie pas avec détail les insinuations et allégations diffamatoires alléguées. Le représentant de LSL et Nad Sivaramen avaient même réclamé aux sept plaignants la communication des détails sur les mots exacts qui constituaient la base de la diffamation et la réponse des plaignants a tout simplement été que l'article était diffamatoire.

Après avoir écouté les parties concernées, le juge Denis Mootoo a expliqué que la plainte annexée à l'article contient de nombreuses allégations contre des personnes autres que les demandeurs, considérant qu'il serait injuste de s'attendre à ce que les défendeurs connaissent les arguments qu'ils doivent présenter. Pour ces raisons, la plainte déposée a été rejetée en Cour suprême.