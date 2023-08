Gabon: Elections générales - Les Nations Unies réitèrent leur appel en faveur d'un processus électoral apaisé

Libreville, 25 août 2023 - A la veille des élections générales du 26 août 2023 au Gabon, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et Chef de l'UNOCA, Abdou Abarry, et l'ensemble du Système des Nations Unies réitèrent l'appel du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, en faveur d'un processus électoral apaisé, inclusif et crédible.

A cet égard, l'ONU met en garde contre toutes les formes d'intimidations, de violences, de violations des droits de l'Homme et d'atteinte à la liberté d'expression. Elle rappelle la nécessité d'éviter les discours de haine et décourage tout acte susceptible de constituer une menace à la paix sociale et à la sécurité des personnes et des biens.

Dans cette perspective, les Nations Unies encouragent les autorités compétentes et toutes les autres parties prenantes, y compris les candidats à la présidentielle, aux législatives et aux locales ainsi que leurs partisans, à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Le cas échéant, elles les invitent à privilégier le dialogue et le recours aux voies légales pour résoudre les éventuels désaccords.

Comme n'a cessé de le dire le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et Chef de l'UNOCA, « le Gabon doit sortir grandi de ce processus électoral, et non affaibli ». Il réaffirme sa détermination et sa disponibilité à continuer à offrir ses bons offices et à travailler en synergie avec la Coordonnatrice Résidente, Savina Ammassari, afin de contribuer à la consolidation des acquis démocratiques et au développement durable du Gabon.

Depuis le début du processus, M. Abarry a multiplié des rencontres avec tous les acteurs essentiels de la scène socio-politique, notamment ceux du pouvoir, de l'opposition et de la société civile, pour insister sur l'importance de maintenir un climat apaisé avant, pendant et après les élections générales du 26 août 2023.