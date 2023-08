Gabon: Réunion Politique de Brice-Constant Paillat à la Fédération Marie-Madeleine Nguiessi

Le mercredi 23 août 2023, Brice-Constant Paillat, Membre du Bureau Politique et du directoire de campagne en faveur d'Ali Bongo Ondimba pour le Département de Mulundu, a tenu une réunion politique d'envergure à la Fédération Marie-Madeleine Nguiessi.

Lors de cet événement, Brice-Constant Paillat a partagé un message fort d'unité et de soutien envers le Chef de l'État Ali Bongo Ondimba, affirmant sa volonté de servir le Gabon. Il a encouragé les membres du PDG à lui faire confiance et à voter massivement pour lui lors des élections du 26 août 2023. Il a également souligné l'importance de remporter les élections locales pour assurer une majorité parlementaire au Chef de l'État.

Brice-Constant Paillat a insisté sur la nécessité de soutenir le Député Regis Immongault Tatangani et a rappelé que toutes les voies devraient être ouvertes pour le Chef de l'État et leur Député. Il a présenté Boris Libamambo, Candidat tête de liste au Conseil municipal, et a encouragé les militants à élire leur liste et à promouvoir leur premier colistier.

L'orateur a prôné l'unité entre les habitants du Département de Mulundu et a souligné l'importance de la fidélité envers le PDG, devenu le slogan des militants de l'Ogooué-Lolo.

En partageant la vision du Chef de l'État Ali Bongo Ondimba, Brice-Constant Paillat a justifié le choix des candidats PDG, en mettant en avant "le Distingué Camarade Président". Il a appelé chaque militant à remplir son devoir et à respecter ses engagements politiques envers "leur champion incontesté".

Cette réunion politique, qui a duré de 15h à 18h, et a été marquée par une atmosphère d'enthousiasme et de mobilisation générale en faveur du PDG et de ses candidats.