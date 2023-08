Gabon: Élections générales 2023 - Activités Association Leyamessa

Les femmes de l'association Leyamessa et leur présidente d'honneur Edna Atana N'daly se sont retrouvées en début de semaine pour échanger autour des élections générales de ce samedi 26 août 2023.

Il était question pour l'épouse de Juste Rock Atana N'daly, candidat tête de liste PDG à la commune de Bakoumba, d'exhorter ses femmes à voter pour l'ensemble des candidats investis par le Parti dans le département de Lékoko. Non sans rappeler que le scrutin que le plus important est celui du Président Ali Bongo Ondimba qui brigue un 3è mandat à la tête du pays. Selon Edna Atana N'daly, il s'agit d'un nouveau challenge pour permettre au Chef de l'Etat sortant, de continuer à conduire le Gabon vers le développement tant souhaité par les gabonaises et gabonais.

Pour ce qui est de la femme gabonaise en général et celle de Bakoumba en particulier, la présidente d'honneur de Leyamessa a décliné les réalisations d'Ali Bongo Ondimba et surtout celles de son épouse Sylvia Bongo Ondimba en faveur des personnes vulnérables.Notamment, la jeune fille-mère, les veuves et orphelins.

En réponse à la consigne de vote passée, la porte-parole des femmes, Diane Mangoma a rassuré la Présidente d'honneur quant à leur détermination de soutenir Ali Bongo Ondimba, un fils de leur province.

Edna Atana N'daly a aussi organisé en marge des activités liées aux élections générales, une journée récréative en faveur des enfants à l'esplanade de la poissonnerie.