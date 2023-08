Madagascar: Transports publics - Les taxis-be appelés à travailler jusqu'à 21h

Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est ce qui définit le mieux la décision prise dans le secteur des transports en commun dans la capitale en marge de la tenue des Jeux des Îles de l'océan Indien.

En effet, selon un communiqué publié par le ministère des Transports et de la Météorologie, les coopératives de transport en commun desservant la ville d'Antananarivo et ses environs peuvent oeuvrer jusqu'à 21h. La décision court à partir de ce jour et devrait prendre fin le 3 septembre prochain. La mesure entend faciliter la mobilité des personnes durant les événements marquants de ces JIOI.

« Le ministère a sollicité les transporteurs afin d'assurer les dessertes jusqu'à cette heure. Nous avons ainsi répondu favorablement étant donné que cela se fait en cas de grands événements », nous précise un responsable auprès de l'UCTS ou Union des Coopératives de Transport Suburbain. Dans son communiqué, le ministère de tutelle note que les bus et taxis-be, aussi bien des zones urbaines que suburbaines, sont libres d'emprunter les itinéraires qui leur conviennent.

Coopération

À en croire le responsable auprès de l'UCTS, la décision de suivre ou non les mesures incombe à chaque transporteur. « La mise en oeuvre de cette mesure est en dehors des cahiers des charges. Nous ne pouvons pas contraindre les transporteurs de notre coopérative à la suivre. Libre à eux de travailler ou non », explique notre source.

L'entretien avec le responsable a permis de savoir que les transporteurs de la capitale attendent beaucoup des mesures de sécurité prises et appliquées par les autorités étatiques. « Étant donné qu'on va travailler tard dans la soirée, l'on espère que les discours sur le renforcement de la sécurité seront suivis d'effet », renchérit le responsable. Une demande plus que légitime étant donné le niveau d'insécurité qui prévaut actuellement, où les taxis-be, les taxis et les bus sont les cibles d'attaques de bandits lorsqu'ils travaillent la nuit.