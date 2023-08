Afrique de l'Est: Jeux Paralympiques Paris 2024 - Les JIOI, un tremplin pour les athlètes de l'Océan Indien

Au même titre que pour les athlètes valides, les athlètes paralympiques ne seront pas en reste aux Jeux des Iles de l'Océan Indien cette année. Le handisport est au programme de la natation et de l'athlétisme.

A l'Ile Maurice, les athlètes ayant un handicap n'ont pas démérité et sont rentrés au pays avec un bon nombre de médailles d'or. Lors du traditionnel Tso-drano » du Chef de l'Etat, Andry Rajoelina, cette discipline dotée de nouveaux matériels a promis de faire mieux qu'à Maurice à domicile. Le sport paralympique a été surtout mis à l'honneur après le seconde guerre mondiale. « Jusqu'alors, le problème était sans espoir, car il fallait non seulement sauver la vie de ces hommes, femmes et enfants paraplégiques et tétraplégiques, mais encore il fallait leur redonner leur dignité et en faire des citoyens heureux et respectés ».

C'est dans ses termes que le Neurologue allemand, Ludwig Guttmann dans son ouvrage The signifiance of Sport in the Rehabilitation of the Disabled, cherche un moyen d'accélérer le rétablissement de ses patients paraplégiques, tous vétérans de la Seconde guerre mondiale. Son unité spécialisée réunit des pilotes de la Royal Air Force, blessés médullaires, tous en fauteuil roulant. Il imagine des épreuves sportives au moment même où les Jeux Olympiques se déroulent à Londres.L'histoire des Jeux Paralympiques commence alors en 1948 dans un hôpital militaire situé à 60km au nord de Londres, à Stoke Mandeville.

%

Le Dr Guttmann vient de créer, sans le savoir, un nouveau mouvement sportif.En agissant tout d'abord comme médecin, il a aussi réussi à impulser une dynamique favorable à l'épanouissement des handicapés dans la société grâce au sport. En 1952, ce sont les remiers Jeux Internationaux de Stoke Mandeville. Une équipe d'anciens combattants néerlandais se joint aux Britanniques. Les Jeux se dérouleront désormais chaque année. Les Jeux Internationaux de Stoke Mandeville en 1960 sont considérés comme les premiers « Jeux Paralympiques » se tiennent à Rome six jours après la clôture des Jeux Olympiques.

23 nations sont présentes, avec 400 athlètes, tous en fauteuil roulant, qui s'affrontent dans huit sports. En 1988, pour la première fois, les Jeux Paralympiques ont lieu sur les mêmes sites que les Jeux Olympiques, à Séoul (Corée). Ils se déroulent avec 3057 athlètes et 60 nations. Le 22 septembre 1989, le Comité Paralympique International (IPC) est fondé. Le 19 juin 2001, un accord est signé entre le CIO et l'IPC afin de garantir et protéger l'organisation des Jeux Paralympiques. En, 2004, lors des 12e Jeux Paralympiques d'été à Athènes (17-28 septembre) avec 3 808 athlètes et 135 nations. Pour 17 de ces pays, ces Jeux Paralympiques sont les premiers.

Pour la première fois, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont un comité d'organisation commun. Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 rassembleront, 22 sports et 23 disciplines pour 549 épreuves, réparties sur 269 sessions et onze jours de compétition dans des lieux patrimoniaux exceptionnels. Il s'agit du basket fauteuil, boccia, escrime fauteuil, cécifoot, goalball, para athlétisme, para aviron, para badminton, para canoë, para cyclisme sur route, para cyclisme sur piste, para équitation (dressage), para powerlifting, para judo, para natation, para taekwondo, para tennis de table, para tir à l'arc, para tir sportif, paratriathlon, rugby fauteuil, tennis fauteuil et volleyball assis.