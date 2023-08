Afrique de l'Est: Jeux des lles - Une cérémonie d'ouverture grandiose et féérique

Laura Rasoanaivo Razafy, la judokate aux multiples médailles est le porte-drapeau de la délégation malgache.

Le moment tant attendu est arrivé. Quatre ans après les Jeux de Maurice, la jeunesse et les sportifs des îles de l'Océan Indien se retrouvent dans la capitale malgache du 25 août au 3 septembre 2023. Toutes les délégations sont presque au grand complet pour participer à la fête. Plus de 4200 athlètes et officiels des 7 îles soeurs à savoir les Comores, l'Ile Maurice, les Maldives, Mayotte, La Réunion, les Seychelles et Madagascar se partageront leurs joutes pendant dix jours autour de 19 disciplines sportives.

Avec la décision de loger toutes les délégations dans des établissements hôteliers, plus de 80 hôtels ont été mobilisés pour accueillir les délégations. Des soucis ont été soulevés par les autres délégations participantes que la partie malgache est en train de régler. La délégation malgache est logée à l'hôtel 5 étoiles à Ivato. Comme tout jeux internationaux, des restaurations spéciales ont été mises en place dans les sites dont au Stade Barea.

23 athlètes

Pour cette 11e édition des Jeux des Iles, la 3e fois organisée en terre malgache, le comité d'organisation des jeux des Iles veut marquer les esprits pour la cérémonie d'ouverture de 3 heures. Pour le traditionnel défilé des délégations, Madagascar clôturera la marche. Laura Rasoanaivo Razafy, la judokate aux multiples médailles est le porte-drapeau de la délégation malgache. Claudia Rasoarimalala (Rugby) et Njaka Raholijaona (Handisport) seront les athlètes qui vont prêter serment. Haja Ranaivoson (Basketball) et Nathalia Rakotondramanana (Haltérophilie) vont porter la voix des juges et arbitres.

%

La flamme des Jeux qui quitte le PKO à Soarano rejoint directement le Stade Barea à travers un relais de 23 athlètes. C'est Sidonie Fiadanantsoa (athlétisme) et Eric Andriantsitohaina (haltérophilie) qui allument la vasque. Le spectacle de la cérémonie d'ouverture raconte l'histoire de la Grande Ile, ses richesses faunistiques et floristiques. Le show durera presque 3 heures avec des prestations artistiques, des spectacles de lumières, de mapping et de drones.