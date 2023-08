Madagascar: Circulation - Réaménagements en vue du passage de la flamme olympique et la cérémonie d'ouverture des JIOI

Parmi les dispositions prises dans le cadre de la tenue des 11es Jeux des Iles de l'océan Indien, figure la réorganisation de la circulation à Antananarivo, notamment autour des sites de compétition et celui de la cérémonie d'ouverture, ce jour.

L'axe Soarano, Analakely, Mahamasina et Anosy sera fermé à toute circulation automobile cet après-midi en vue du passage de la flamme olympique et de la tenue de la cérémonie d'ouverture des 11es Jeux des îles de l'océan Indien. Selon un communiqué émanant de la Commune urbaine d'Antananarivo, plusieurs rues du centre-ville incluses dans le trajet de la flamme olympique, seront inaccessibles aux véhicules. Tel est le cas pour l'avenue de l'Indépendance à partir de la Gare Soarano vers Analakely et le tunnel Ralaimongo Ambohidahy, puis vers la rue Mohammed VI longeant le Collège Saint Michel et enfin Mahamasina, du côté du stade Barea où plusieurs rues adjacentes seront également fermées à la circulation.

C'est ainsi que la rue Rabozaka, côté Collège de France ; rue Mahatma Gandhi devant le Palais des Sports ; rue Ramanankirahina devant le stade ; rue Rajoelina en face du stade ; la rue Andriba (côté Gerb'or) ; rue Rakotobe devant le commissariat du 5e arrondissement ; rue Pascal à Mahamasina et la rue Dr Razafindratandra venant de l'Institution Sainte Famille vers le stade Mahamasina, seront inaccessibles à tout véhicule.

Ainsi, les automobilistes comme les usagers des taxis-be devront se conformer aux nouvelles mesures prises sur les changements d'itinéraire. L'ensemble des arrêts de taxi-be autour de Mahamasina seront momentanément supprimés. Quant aux véhicules de transport en commun, plusieurs changements de circuit ont été annoncés. Les taxis-be en direction de Mahamasina et Anosy devront emprunter l'axe Petite vitesse (rue Rainibetsimisaraka) vers Tsaralalàna, la rue Razafindranovona (BFV), puis poursuivront les directions Antsahavola et Ampasamadinika pour rejoindre la rue Russie (FMF) et déboucher rue Titsy (anciens combattants) et rejoindre Anosy.

De même, les « Bus class » de la ligne 192 vers Mandroseza emprunteront l'itinéraire rue Razafindramata (Toyota Rasseta Behoririka) vers la rue Razanamaniraka (Galana Behoririka) puis la rue Lieutenant Andriamaromanana Hubert Tsiazotafo vers Antaninandro ; rue Rajaofera Maurice à Ambondrona ; rue Andriandahifotsy (Hôtel Palissandre) vers Ambohijatovo et poursuivre vers leur itinéraire habituel. Et enfin, les véhicules venant de Tsimbazaza en direction des 67ha empruntent la rue Andriamanantena Georges (Fiadanana) pour rejoindre l'axe Soanierana. Les usagers, de leur côté, devront changer leurs habitudes face à ces nouvelles dispositions.