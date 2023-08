Sénégal: Ethiopie - Le calvaire tragique de ses migrants sur les routes du Yemen et de l'Arabie Saoudite

Des enquêtes menées conjointement par des organisations internationales des droits de l'homme du Yémen, de Genève, de France ont confirmé avoir été en contact avec des migrants éthiopiens cherchant à rallier l'Arabie Saoudite via le Yémen. Ces derniers ont indexé les gardes- frontières saoudiens d'être les responsables des tueries et des tortures sur des centaines de migrants dont la plupart sont des jeunes et enfants. Non nombre de migrants rescapés interrogés par ces organisations affirment : « Ils ont fait pleuvoir les tirs sur nous et torturés dans une barbarie atroce.»

La terre promise saoudienne et yéménite vire en drame

En effet, le nombre de morts pourrait dépasser la centaine et même atteindre le millier selon les militants des droits humains, qui ont constaté une augmentation des sites funéraires de part et d'autre de la frontière avec le Yémen.

La mort est monnaie courante sur ce chemin qu'empruntent en majorité des Éthiopiens, mais aussi des Érythréens et des Somaliens de la Corne de l'Afrique vers un éden supposé la riche Arabie saoudite.

Ceux qui réussissent au voyage en mer de Djibouti vers le port d'Aden se retrouvent sous la loi de passeurs agissant en collusion avec les rebelles pour remonter vers le nord du Yémen, une zone de danger, avec la présence de la guerre. Une fois parqués dans des camps voisins de l'Arabie saoudite, ils tentent de franchir la frontière montagneuse.

En se référant au témoignage de plusieurs migrants ayant tenté le passage et sur des images satellites, ils accusent les gardes-frontières saoudiens d'avoir tiré à bout portant sur des hommes, des femmes et des enfants, et d'avoir utilisé des armes explosives pour les repousser.

L'Éthiopie perd ses bras valides jeunes

Les Éthiopiens qui venaient d'être reconduits à la frontière yéménite après avoir été interceptés et détenus par les gardes saoudiens ont été la cible de tirs de mortier, selon les témoignages des migrants éthiopiens. Les jeunes africains ont une force inouïe et continue de pratiquer l'émigration clandestine.

Aujourd'hui, l'Éthiopie perd des centaines de jeunes et pourtant, l'immigration illégale est toujours présente.

Les jeunes africains délaissent leur continent pour rejoindre les pays les plus riches du monde arabe, le Yémen et l'Arabie saoudite en traversant le golf d'Aden. Ce voyage bien établi par les migrants éthiopiens finissent dans des cercueils du fait de la furie macabre des gardes saoudiens.