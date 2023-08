Maroc: L'OCS affiche de grandes ambitions pour concurrencer les grosses cylindrées

Toutes les composantes de l'Olympique de Safi (OCS) affichent cette saison de grandes ambitions de voir le club faire mieux que la saison dernière, jouer les premiers rôles et concurrencer les grosses cylindrées de la Botola Pro D1.

L'enjeu est de taille d'autant plus que le club jouera sur plusieurs fronts: le championnat national, la Coupe du Trône mais surtout la Coupe arabe, où il aura la lourde tâche de bien représenter le Maroc dans cette compétition et de défendre la réputation du football national.

Pour rappel, l'OCS avait signé une saison footballistique fracassante en 2022-2023, couronnée par une quatrième place (avec 47 points) au classement général de la Botola Pro D1, la meilleure performance réalisée par le club durant son histoire de participation au championnat national d'élite. Une "prouesse", qui a réjoui toutes les composantes du club de la cité de l'Océan et restera gravée dans la mémoire des fans de ce club.

Sous la houlette du technicien égyptien Tarek Mustapha, l'OCS était considéré comme le véritable "phénomène" et "la révélation" de la Botola Pro D1 2022-2023.

Pour la prochaine saison footballistique, dont le démarrage est prévu le 25 août courant, le club s'est ainsi engagé avec Mounir Chebil (61 ans), un cadre technique tunisien chevronné, doté de plusieurs expériences avec des clubs marocains, notamment le Rapide club Oued Zem (RCOZ) et le Hassania d'Agadir (HUSA), en plus de sa longue expérience dans les pays du Golfe notamment aux Emirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite.

Le nouveau coach de l'équipe, qui succède à l'Egyptien Tarik Moustapha, aura pour principale mission de former une équipe compétitive capable de concurrencer les grosses cylindrées de la Botola Pro D1, mais surtout de poursuivre le travail initié par son prédécesseur et continuer à bâtir une équipe encore plus compétitive.

Dans une déclaration à la MAP, le chargé de communication de l'OCS, Ibrahim Falaki, a loué le cadre propice au travail et l'ambiance motivante au sein de l'OCS, faisant savoir que les stages de préparation se sont déroulés dans de très bonnes conditions, d'autant plus que le bureau dirigeant n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir à l'équipe un stage de préparation à la hauteur des ambitions du club pour cette saison.

M. Falaki a, dans ce contexte, relevé que les transferts pour l'actuelle saison sportive sont triés sur le volet et vont permettre d'alimenter le Club avec des joueurs de calibre, dont Souhail Yechou, Ayman Hadry, KamalEl Keraa, Zakaria Belmaachi et Faraji Karmoune.

Ces recrutements visent à pallier le manque dans certains postes, en raison du départ de joueurs tels que Moncef Amri, parti défendre les couleurs de l'Association Sportive des Forces Armées Royales (AS FAR), mais surtout Abdelhay Forsy et Axel Méyé, qui se sont engagés avec le Raja de Casablanca (RCA), et Oussama Mahrous et SalaheddineBenyachou, qui vont évoluerla saison prochaine au Wydad de Casablanca (WAC).

Et de souligner que toutes les composantes du club vont persévérer pour réaliser de meilleures performances et être à la hauteur des attentes du public safiot, réputé être parmi les meilleurs au niveau national.

L'OCS sera opposé lors de la première journée de la Botola Pro D1 au Hassania d'Agadir.

Fiche technique

Voici la fiche technique de l'Olympique Club de Safi (OCS) au titre de la saison 2023-2024 de la "Botola Pro D1 Inwi" de football, qui démarrera le 25 août courant:

- Nom de l'équipe : Olympique Club de Safi (OCS)

- Date de fondation : 1921 sous le nom de l'Union Sportive de Safi

- 1986 : le club est renommé Olympique Club de Safi

- Couleurs du club : Bleu et rouge

- Stade : Al Massira (6.000 places)

- Président du club : Mohamed Hiddaoui

- Entraîneur : Mounir Chebil

- Entraîneur adjoint : Mohamed Bouthir

- Entraîneur des gardiens de but : Abdellatif Moutie

- Préparateur physique : Rochdi Fettah

- Analyste de performance : Hicham El Ktami

- Médecin de l'équipe: Mohamed Hadrami