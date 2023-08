Afrique de l'Est: Jeux des Îles - Entrée réussie pour les Barea contre les Seychellois

Dans le cadre des Jeux des Îles, les Barea ont amorcé leur match de la plus belle des manières.



Les protégés du coach Roro ont battu les Pirates des Seychelles sur le score de 1 à 0 hier à l'Elgeco Plus Stadium By-pass.

Une première victoire.

Les Barea s'étant imposés par 1 à 0 contre les Seychellois hier soir au By-pass. Le match s'est avéré très palpitant, apportant une grande joie aux nombreux supporters présents même en soirée.

Le coach Rôrô a opté pour un système défensif afin de contenir les Seychelles, une nouvelle formation pour lui face à l'équipe qu'il considère comme la plus dangereuse. La première mi-temps a été quasiment fructueuse, marquée par de belles attaques.

Pourtant, les Seychellois jouent bien. Son gardien a bien défendu sa cage, sauf à la 19e minute où Tendry a marqué le premier but sur une frappe bien placée de Lalaina à 19 mètres. Tendry a tenté sa première action deux minutes après le début du jeu. À la 6e minute, les Pirates ont raté une belle occasion.

Trois minutes plus tard, Jean Yves aurait dû marquer de la tête dans la surface de réparation, mais le gardien a réalisé un arrêt magnifique. Les Seychellois ont confondu vitesse et précipitation. Son défenseur a failli marquer un but contre son camp à la 27e minute sur un ballon mal dégagé.

Une panique générale s'est encore emparée des défenseurs visiteurs à quelques minutes de la pause. Les Malgaches ont enchaîné avec des attaques. Tendry a réussi à éliminer deux défenseurs mais le ballon a fini entre les mains d'Alvin.

Très disputé

Au retour des vestiaires, le coach Rôrô a effectué un changement. Il a fait entrer Ando à la place d'Andy, tandis que la formation seychelloise a effectué deux changements.

Les Barea ont poursuivi leur domination, mettant les visiteurs sous pression. À la 55e minute, Jean Yves, sur une frappe de Dadafara, a raté de peu le deuxième but. Une très belle occasion, mais le ballon est passé juste au-dessus de la barre transversale.

Après quelques minutes de calvaire, le coach a opté pour une approche défensive. Il a fait entrer Toky et El Hadary, à la place de Tsiry et Jean Yves. Les attaques ont été bien organisées pour El-Hadary et son équipe.

Pourtant le gardien de but des Pirates a encore fait preuve de sa grande habileté avec de superbes parades, rendant la tâche difficile pour les Barea.

Le score final était de 1 à 0. Après cette victoire, Madagascar, crédité de 3 points, prend la tête du groupe A.

Pour leur deuxième match de poule, les Barea affronteront les Mauriciens ce samedi. Il s'agit d'une rencontre historique et décisive entre deux équipes dirigées par deux Malgaches de la même promotion dans la BFV.

Lors du match d'ouverture, l'équipe des Comores et celle de Mayotte se sont neutralisées (0-0) hier, toujours au By-pass.