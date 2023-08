Madagascar: Ambohimanga Rova - Six bandits sèment la terreur, deux ménages attaqués en une nuit

Dans la nuit du mardi au mercredi, deux ménages ont été attaqués dans le fokontany d'Ankazobe, commune d'Ambohimanga Rova. L'incident est survenu vers minuit.

Le premier ménage attaqué était le domicile d'un grossiste en poissons séchés dans le village de Bemarivo. Selon le témoignage du propriétaire de la maison, six bandits munis d'un fusil de fabrication artisanale et d'armes blanches, dont une matraque et des couteaux, se sont introduits de force dans sa maison après avoir forcé la porte.

Une fois à l'intérieur, ils ont menacé les occupants et les ont contraints à leur remettre de l'argent. Une somme de quatre millions d'ariary, correspondant aux recettes des ventes de poissons de la journée, ainsi que quatre téléphones portables et un sac contenant des documents personnels du père de famille, dont sa carte d'identité nationale et un permis de conduire, ont été dérobés.

Après avoir quitté les lieux, les malfaiteurs ont également pénétré dans le domicile d'un voisin pour dérober une somme de 100 000 ariary. Avant de prendre la fuite, ils ont tiré en l'air.

Heureusement, aucune perte en vies humaines ni blessés n'est à déplorer suite à ces attaques. D'après les informations provenant de la gendarmerie, les forces de l'ordre ont été alertées de ces événements « quelques minutes plus tard ».

Deux gendarmes se sont immédiatement rendus sur les lieux pour intervenir. Toutes les unités de la gendarmerie des zones avoisinantes ont été mobilisées pour effectuer un bouclage.

Étant donné qu'aucun suspect n'a été arrêté jusqu'à présent, la recherche de ce groupe criminel est toujours en cours.

Les événements de cette nuit-là dans le fokontany d'Ankazobe reflètent la reprise de l'insécurité dans les zones périphériques de la capitale.