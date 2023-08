Madagascar: La ville du Pain de sucre - D'un passé morne au présent actif

Capitale des 4L, actuellement elle est le fief des tuk-tuk made in India. Effectivement, elle est en mutation, comme ses citoyens qui ont changé de comportement. Souffrant de la nostomanie, les Diegolais demeurent dans une cité sans ressort et sans activité.

Antsiranana meva, littéralement Antsiranana est merveilleuse, était la devise. Pourtant, cette merveille semblait être relative. Bien qu'elle soit une zone portuaire, et un site touristique réputé, la ville n'avait pas accès à certaines choses.

Entre 1980 et 2000, les réhabilitations étaient moindres autant que les constructions d'infrastructures. Cela faisait peut-être son charme d'où vient le terme « un musée à ciel ouvert », car les habitants ont su préserver les édifices bâtis durant la période coloniale. Cependant, à force de voir les bâtiments usés par le temps, les résidents ne sont pas pleinement épanouis.

Par conséquent, la plupart migrent dans les autres provinces en espérant avoir une vision plus large. Sur le plan culturel, la ville du Pain de sucre est le fruit d'un énorme brassage. Un carrefour où se croisent des nationalités différentes. Ce croisement a engendré une identité forte. Par ailleurs, sa situation géographique a aussi dressé une idéologie assez spécifique.

Tantôt figés, tantôt impulsifs, les Antsiranais vivaient constamment entre la nostalgie et le regret. En vérité, le sport et la danse étaient seulement la particularité. Le premier décline depuis que l'Association Sportive Cosmos s'est éteinte avec la Secren, tandis que la deuxième ne cesse de rayonner, devenue une seconde nature. Statique pendant plus de deux décennies, la pointe de la Grande île s'est réveillée en 2009, année où une manifestation a chamboulé le pays. Le temps de l'hésitation est révolu. Cette crise politique a été un déclic, a modelé la population jusqu'à ce qu'elle arrive à réaliser que son sort était en fait entre leurs mains.

%

Entre autres, les remords et l'autoflagellation des anciens manifestants de 1991 et 2002 ont été des éléments déclencheurs de la prise de conscience auxquels la nouvelle génération en tire des leçons. Elle ne souhaite plus reproduire les fautes de leurs aînés.

Désormais, le moment est venu, il est absolument impératif de tenir le gouvernail. Par la suite, les jeunes se désintéressent de la vie politique. Ils s'investissent en élaborant des projets. Dès lors, différentes activités naissent peu à peu dans la ville. Si leurs aînés envient les autres provinces, actuellement, ils peuvent bomber la poitrine avec fierté. Ainsi, Diego-Suarez a fait parler d'elle ces deux dernières années, la population dynamise sa ville, les jeunes s'impliquent sur tous les plans.

En espace de 2 ans, conférences, ateliers, expositions, et manifestations culturelles ont animé la ville. « C'était quasi-inexistant de notre époque. Il n'y avait que peu de personnes formées. Les étudiants étaient désorientés. Nous n'avons pas eu la chance des jeunes d'aujourd'hui. Ils ont de la chance, il faut qu'ils en profitent », soutient la journaliste Anita Randriamananaina.