Madagascar: Portrait - André Ramaroson : Hommage à l'homme du patriotisme économique

Hommage à l'un des pionniers de l'industrie malgache, pour qui, le patriotisme s'applique également et surtout à l'économie. Il avait à coeur le développement économique de son pays.

Il aura été sans conteste l'un de ces hommes qui ont marqué l'histoire économique du pays. André Ramaroson, le PDG du groupe Savonnerie Tropicale, n'était pas seulement un capitaine d'industrie aguerri mais également une personnalité qui, avec son engagement assumé, a su participer au développement de son pays en s'appuyant sur la société civile dont l'UNACIVIL et le CONECS qui sont de véritables forces de proposition, de lobbying et un contre-pouvoir.

Ce feu sacré pour servir l'a animé du début jusqu'à la fin des activités et actions qu'il a entreprises, au respect des valeurs patriotiques et humaines qu'il a pris soin de transmettre.

Pionniers

Les hommages successifs n'ont pas tari d'éloges à son égard et à propos des sociétés notamment le Groupe Savonnerie Tropicale et organisations dont l'ONG Les Orchidées Blanches que André Ramaroson, fervent acteur du secteur privé, a fondées.« Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays ». C'est sur la base de cette citation de JF Kennedy que André Ramaroson a tenu à servir son pays.

Ces valeurs qu'il n'a cessé de prôner poursuivent leur chemin avec ceux qui, comme lui, croient en l'émergence d'un pays aux mille ressources mais qui a besoin de pionniers pour tracer le chemin vers un avenir bien meilleur que celui qu'il a connu depuis plus de cinquante ans. Les obstacles ne l'intimidaient pas, mais l'incitaient plutôt à réfléchir sur la meilleure stratégie de combat à adopter. Les problèmes auxquels il faisait face avaient pour origine la malveillance voire la maltraitance.

Sportif

Le capitaine d'industrie s'est assuré de conduire son navire à bon port, ses idées ont germé et influencent ceux qu'il inspire, il a toujours mené en donnant l'exemple. Il prône la création, pour Madagascar, par l'industrialisation en mettant en place des mesures incitatives comme la Banque de développement pour financer à taux subventionnés l'installation des industries, pourvoyeur d'emplois, de valeur ajoutée, de contribution sociale...

Sportif, il était parmi ceux qui pensent que le sport apporte un équilibre indispensable pour affronter les responsabilités : football, tennis, karting et la course automobile. Le golf, la dernière passion qu'il a choisi de pratiquer avec son épouse Odette Andriantsalama, depuis plus de 40 ans.

Malagasy

Contre vents et marées, il a fait face aux embûches de diverses natures par son élan patriotique qui lui vaut le respect. Par conviction, il a incité ceux qui l'ont sollicité à revendiquer la place que mérite Madagascar dans le concert des nations, en prenant comme inspiration le développement des dragons du Sud-Est Asiatique.

A MalGachis des colons, il préférait MALAGASY et appliquait ce principe par l'acquisition de la SOMAPALM, en 1991, pour améliorer le coefficient d'intégration verticale de la SAVONNERIE TROPICALE en ayant en amont une huilerie /palmeraie pour dépendre moins des importations. En favorisant la production locale, qui rejoint les préoccupations écologiques qui contribuent à réduire l'empreinte carbone de la production industrielle locale.

Son patriotisme économique, il l'a défendu, appliqué et véhiculé. Il a démontré que Le MALAGASY peut réussir, il en était un exemple. UN HOMME VAUT PAR CE QU'IL EST ET NON PAR CE QU'IL A.