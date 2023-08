Madagascar: Patrimoine - La mission catholique de Sainte-Marie

Ce n'est pas encore gagné pour la mission catholique de l'île Sainte-Marie, incluant la plus ancienne église d'Ambodifotatra de cette confession à Madagascar, d'intégrer la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Les réclamations « sincères » et les supplications entêtées de la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Rakotondrazafy, hier matin au palais d'Andafiavaratra lors de la réunion de haut niveau sur la mise en oeuvre de la convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, n'ont pas porté leurs fruits.

Une rencontre sous le haut patronage du Premier ministre. Cela fait plus de cinq ans que les responsables travaillent sur ce sujet, a-t-elle exposé.

Le conseiller régional pour la Culture du bureau régional multisectoriel pour l'Afrique de l'Est de l'Unesco, Masanori Nagaoka, est resté professionnel et pragmatique. A l'issue de cette réunion de « haut niveau », une séance de travail est convenue se ternir aujourd'hui 25 août, à 8 h pour voir les différentes modalités pour accélérer l'inscription de ce vestige et les autres éléments se trouvant dans le Nord-Est de Madagascar, dans la liste des patrimoines mondiaux.

Il faudra, sans cela, patienter au moins deux ans pour pouvoir être reconsidéré par cette institution internationale. A cette date, nul ne sait si le ou la future ministre de la Culture aura à coeur de s'occuper de ce dossier. L'occasion aussi pour le ministère d'annoncer la « relance » du Comité National du Patrimoine avec un élargissement effectif de ses activités. Qui cette fois, « se focalisera sur tous les patrimoines de Madagascar », mais plus uniquement sur le Rova de Manjakamiadana.

Une initiative louable vue la richesse culturelle matérielle et immatérielle du pays. A cette l'occasion, le conseiller régional pour la Culture du bureau régional multisectoriel pour l'Afrique de l'Est de l'Unesco a annoncé, l'inscription prochaine de la forêt sèche de l'Andrefana dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Une quatrième pour Madagascar.