Congo-Kinshasa: MSC - Bita Inana appelle la population de Kasongo Lunda à soutenir Félix Tshisekedi

Bita Inana Batty s'est révélé un ticket gagnant de la jeunesse du Territoire de Kasongo Lunda dans la province de Kwango. Il a beau répété à la population qu'il est entièrement et exclusivement concentré sur son travail de faire valoir la vision de son Parti, le Mouvement de Solidarité pour le Changement, de son Autorité Morale Laurent Batumona en ce qui concerne les élections de 2023, la redynamisation des activités et la conscientisation des membres. Déterminé à accorder une majorité rajeunie au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et, apporter le changement dans la vie de ses frères et sœurs de Kasongo - Lunda, Bita Inana, fils du terroir s'est procuré la mission d'éveiller les consciences de ses concitoyens.

Après le dépôt de sa candidature à la Députation nationale sur la liste du regroupement politique Alliance des Acteurs Attachés au Peuple AAAP, dans sa circonscription électorale de Kasongo Lunda province du Kwango, le jeune leader politique kwangolais, BITA INANA Batty passe d'un village à l'autre traversant des brousses et forêts du grand territoire Kasongo Lunda pour ramener les consciences au changement que prône Laurent Batumona.

Devant les grandes manoeuvres électorales qui vont bel et bien commencer dans les jours qui viennent, il devrait en avoir la confirmation et le cœur net sur l'implantation de son parti, le MSC. A cet effet, il lance : « 2023 simba motema Bita Inana aleka Kasongo Lunda emona bolamu », est la dénomination de la campagne que va mener l'abeille de Laurent Batimona.

Le MSC est en ordre de marche électorale

En sa qualité de Secrétaire Exécutif National Chargé de Recrutement et Implantation du parti Mouvement de Solidarité pour le Changement, Bita Inana a rassuré que « Le MSC est en ordre de marche électorale », et s'apprête à fixer la population une feuille de route chargée : défendre le bilan de Félix Tshisekedi durant son premier mandat bien sûr et aussi critiquer les projets de l'opposition.

Il a profité de l'occasion pour étendre son parti le MSC sur sa terre natale. Il a également interpellé le gouvernement : » Le territoire de Kasongo Lunda qui, depuis l'avènement des élections démocratiques en RDC, les projets de développement du gouvernement de la République pour son territoire moisissent dans le tiroir en dépit du grand nombre d'élus au parlement tant national que provincial". Il estime, en d'autres termes, que sa plaidoirie pour la cause de sa population est comme une arme électorale à brandir lors de la campagne d'éveil électoral devant la jeunesse de l'espace Lunda qui accueille désormais cette idée avec joie". Cette jeunesse lui a rassuré lors d'un entretien que son émancipation va permettre à accompagner Félix TSHISEKEDI dans sa vision de bâtir un État de droit, les infrastructures dans les 145 territoires de la RDC. Il dénonce par la suite que la vision du Chef de l'Etat est bloquée par les anciennes figures politiques qui lui cache le trésor de l'imperium de la jeunesse dans Kasongo Lunda ».

Pour sa part, la population de Kasongo Lunda se dit chanceuse d'avoir Bita Inana comme jeune leader. « Nous sommes très contents d'avoir un jeune courageux comme BITA INANA Batty qui va désormais nous défendre. Nous le soutenons pour qu'ensemble nous puissions atteindre notre but », clamait le Président du Syndicat des enseignants de Kasongo Lunda, Darius Mitsotso. La seule difficulté de la jeunesse, a-t-il ajouté, est le manque des moyens financiers qui peuvent nous permettre la visibilité du Président et des candidats de notre parti politique.

En attendant la compagne électorale, Bita Inana sollicite la vigilance de la population de Kosongo - Lunda pour que cette dernière ne se retrouve plus dans la situation d'otage des politiques sans vision.