Congo-Kinshasa: Obscurité !

La musique est intimement liée à la politique. Des spécialistes de l'art d'Orphée ont cette capacité de faire "connaître au public" un politicien lambda rien qu'en le dédicaçant. Tout comme un politicien bien placé peut aussi changer la vie d'un artiste en le finançant. Le texte d'une chanson peut transmettre un message poignant, une réalité quotidienne ou peindre la vie politique, allant jusqu'au point de susciter une certaine sensibilité, attention ou curiosité. Tout est question de la profondeur et pertinence. Tel est le cas du nouvel opus de la légende congolaise Antoine-Christophe Agbepa Mumba alias Koffi Olomide dont la teneur de single correspond avec l'image du pays. Qu'a-t-il voulu transmettre comme message dans "Molili" ? «De l'Or aux doigts, 45 ans dans la richesse, l'argent présent mais toujours dans l'obscurité".

La légende africaine a choqué son public. Qu'est-ce qu'il a voulu dire dans son nouvel Opus «Molili ou obscurité» ? Plusieurs internautes l'interprètent à leur manière. Difficile d'élucider clairement le message caché. Chanté lors d'une performance live livrée il y a quelques jours, cet extrait est devenu viral sur les réseaux sociaux grâce notamment, aux paroles prononcées. Comme s'il voulait dépeindre la RDC, plus de 60 ans depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, continue malheureusement à sombrer dans "l'obscurité". D'après Corneille Nangaa, ancien Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), après sa reconversion en politique active, porté par une formation politique dont lui-même est à sa tête, est devenu un opposant farouche au régime actuel.

A l'en croire, "le pays est au bord de l'éclatement sous la complicité incompréhensible de Monsieur le Président, l'actuel premier d'entre les congolais, dont les agissements grossiers conduisent à le qualifier étonnamment de principal agent de la balkanisation de la République du Congo". Cette sortie médiatique frise la frustration de son auteur. Que dire de l'obscurité, qui entoure "L'affaire Chérubin Okende", qui continue de faire couler encre et salive. En effet, le ministre honoraire et député national assassiné le 13 juillet n'a pas encore été inhumé et pour cause ? Les circonstances de sa mort restent jusqu'alors mystérieuses, obscurs. Entre les autorités qui ont déclaré être chagrinées par cette perte et qui se disent déterminées à retrouver les responsables. Sa famille politique, l'opposition, avec en tête de file Moïse Katumbi ainsi que sa famille biologique, ressentent cette douleur. A quand l'inhumation ? Mystère.

La lumière doit éclairer chacun de nos voies et la volonté politique devra suivre. Une suite favorable sur la mort tragique et brutale de l'ancien Ministre de transport et Député national, Chérubin Okende est vivement souhaitée.