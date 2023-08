Congo-Kinshasa: Ministère des Droits Humains - Discussion autour des conditions carcérales en RDC

Le Ministre des droits humains, Me Albert Fabrice Puela, a reçu en ce jour du jeudi 24 août 2023 une forte délégation composée de chefs de mission des ambassades accréditées en République Démocratique du Congo, pour échanger autour des droits humains dans les prisons de la République Démocratique du Congo. Il s'agissait notamment, de l'ambassade de France, l'ambassade d'Italie, l'ambassade de la République Tchèque, l'ambassade du royaume des Pays-Bas, l'ambassade de Belgique et la délégation de l'Union européenne.

L'objectif de leur mission était double : Dresser un état des lieux des conditions carcérales en Rdc, avec un regard particulier sur les personnes vulnérables, à savoir : les femmes et les enfants ainsi qu'aborder les pistes de solution concrètes, principalement celles permettant le désengorgement des prisons dont celles de Makala et Ndolo. Concernant le premier point, il ressort des analyses des membres des1 ambassades présents et du ministre des droits humains, entouré de son directeur de Cabinet et du Conseiller en charge des conditions carcérales, que les conditions carcérales au Congo sont très défectueuses, et non respectueuses des droits de la personne humaine.

Les prisons de la RDC, à l'exception de la prison de Luzumu , réhabilitée d'ailleurs par l'Union européenne , présentent le tableau ci-après : surpopulation, promiscuité due à l'absence des prisons spécialisées( pour enfants, pour femmes, pour délits mineurs, pour crimes graves), arrestations et détentions arbitraires et même illégales, dépassement des délais de détention, absence ou insuffisance de nourriture, faible ou manque de fourniture d'eau potable et d'électricité, absence ou faiblesse des structures sanitaires ainsi que des produits pharmaceutiques, difficulté et coût élevé des procédures, détenus préventifs plus nombreux que les condamnés, arrestations pour des cas bénins, inappropriation et vétusté des prisons, la plupart datant de l'époque coloniale, insécurité interne et externe, entrainant la commission des infractions en prison, tels les cas de viol entre détenus, et les évasions des détenus, la non mécanisation du personnel pénitentiaire, entrainant des actes de corruption et de concussion...

Face à ce tableau sombre, les participants ont proposé des solutions à la fois à court terme, à moyen et à longs termes. Il a ainsi été proposé : le maintien de la collaboration entre les différentes ambassades et le ministère, afin d'assurer un appui à la fois technique et financier pour toutes les actions permettant l'amélioration des conditions carcérales, notamment, celles relatives au désengorgement de la prison centrale de Makala, l'organisation des audiences foraines s'impose donc urgemment, surtout en cette année où le monde célèbre le 75ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Car, il a été constaté qu'il y a de nombreux cas de détentions injustifiées des enfants mineurs, des femmes, des personnes poursuivies pour des faits bénins, des cas de dépassement flagrant des délais...Pour tous ces cas, des actions urgentes doivent être menées, en s'assurant de la participation des ministères de la Justice et des droits humains, sous l'appui des ambassades, aboutissant à des libérations massives, l'appui financier et technique à assurer à l'Entité de Liaison des droits de l'Homme, véritable cadre de collaboration et de concertation entre les acteurs aussi bien étatiques que de la société civile sur la question des droits de l'homme; le soutien à la réhabilitation de l'établissement de Garde des Enfants en conflit avec la loi, EGEE Madimba; le possible transfert des détenus de Makala vers Luzumu, en résolvant les problèmes administratifs et en promouvant les nouvelles technologies telles les audiences en visio-conférences...

C'est sur la promesse de favoriser plus fréquemment de tels cadres de discussions que le Ministre s'est séparé de ses hôtes de marque.