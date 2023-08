Afrique du Sud: Sommet des Brics - La Chine milite pour un développement mondial

"Chaque pays a le droit au développement et chaque peuple a la liberté de chercher une vie heureuse. J'ai lancé l'Initiative pour le développement mondial pour inviter la communauté internationale à poursuivre la voie du développement commun et redynamiser le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Grâce au soutien de différents pays, cette Initiative a gagné en profondeur et enregistré des progrès solides, et les projets de coopération se développent vigoureusement dans différents domaines. La Chine entend travailler avec les autres pays pour accélérer la coopération dans le cadre de cette initiative, renforcer les moteurs du développement dans le monde, promouvoir sur tous les plans et en profondeur la réforme de l'Organisation mondiale du Commerce, relever les défis communs et contribuer au bien-être de tous les peuples."

Dans son discours tenu le mercredi 23 août à l'occasion de la cérémonie de clôture du sommet des BRICS en Afrique du Sud, le président chinois Xi Jinping a insisté sur la vision de son pays reposant sur un développement mondial et inclusive.

Pour lui, les changements qui traversent actuellement le monde emmènent l'humanité à la croisée des chemins entre poursuivre la coopération et l'interconnexion ou se diriger vers la division et la confrontation; préserver ensemble la paix et la stabilité ou basculer vers l'abîme d'une nouvelle guerre froide; réaliser la prospérité par l'ouverture et l'inclusion ou plonger dans la dépression à cause des actes arbitraires et intimidants ou encore renforcer la confiance mutuelle à travers les échanges et l'inspiration mutuelle ou laisser l'orgueil et les préjugés obscurcir la conscience.

Le cours de l'histoire dépendra donc du choix opéré par chaque Etat.

Pour sa part, l'évolution réalisée par l'Humanité le siècle dernier a été possible grâce aux enseignements de deux guerres mondiales et de la guerre froide, suivre la tendance historique de la mondialisation économique et s'engager dans la juste voie de l'ouverture, du développement et de la coopération gagnant-gagnant: "Le monde d'aujourd'hui est une communauté d'avenir partagé pour le meilleur et le pire. Les peuples du monde ne veulent pas une nouvelle guerre froide ou de petits cercles, mais aspirent à un monde de paix durable, de sécurité universelle, de prospérité commune, ouvert, inclusif, propre et beau. C'est là la logique du progrès de l'Histoire et la tendance du développement de notre temps."

Pourtant, ces dernières années, certains coins du monde ont souffert des conflits et des guerre à cause de l'élargissement continu des alliances militaires et l'extension de la sphère d'influence au détriment de l'espace sécuritaire des autres pays conduiront inévitablement à des dilemmes de sécurité et à l'insécurité de tous. C'est en poursuivant le nouveau concept de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable que nous trouverons un chemin de la sécurité universelle: "J'ai avancé l'année dernière l'Initiative pour la sécurité mondiale, qui a déjà reçu le soutien de plus de 100 pays et organisations internationales. La Chine entend travailler avec les autres parties à mettre en œuvre cette Initiative, à poursuivre le dialogue et non la confrontation, à construire des partenariats et non des alliances, à rechercher la coopération et non le jeu à somme nulle, et à bâtir ensemble une communauté de sécurité."

Il a soutenu la politique de son pays qui consiste au développement de chaque pays loin d'une quelconque hégémonie. Pendant les dix ans écoulés, la contribution annuelle de la Chine à la croissance mondiale a été en moyenne de plus de 30% car, "éteindre la lampe des autres n'apporte pas la lumière à soi-même".

L'émergence collective des marchés émergents et des pays en développement dont les BRICS est en train de changer fondamentalement le paysage mondial. Ils ont contribué à hauteur de 80% à la croissance économique mondiale pendant les 20 ans écoulés, et représentent plus de 40% du PIB mondial contre 24% il y a 40 ans. Comme l'a décrit un poète chinois, «aucune montagne ne saurait bloquer le cours d'un grand fleuve». Quels que soient les obstacles, les BRICS, force positive et stable pour le bien, se développeront avec vigueur.

Nous renforcerons le partenariat stratégique des BRICS, élargirons le format «BRICS plus», ferons avancer activement le processus d'élargissement, approfondirons la solidarité et la coopération avec les autres marchés émergents et pays en développement, favoriserons l'avènement d'un monde multipolaire et la démocratisation des relations internationales, et ferons évoluer l'ordre international dans un sens plus juste et plus équitable. Aujourd'hui, les BRICS se réunissent avec plus de 50 pays en Afrique du Sud non pas pour appeler à prendre parti ou provoquer la confrontation des blocs, mais pour élargir l'architecture de la paix et du développement. Je me réjouis de voir que plus de 20 pays frappent à la porte des BRICS, et la Chine leur souhaite du fond du coeur la bienvenue pour rejoindre le mécanisme de coopération des BRICS.

C'est dans ce cadre que la Chine veut travailler avec les pays en voie de développement en défendant résolument leurs intérêts communs tout entravaillant à augmenter la représentation et le droit à la parole des marchés émergents et des pays en développement dans les affaires internationales. L'hégémonie n'est pas dans les gènes de la Chine et elle n'a aucune motivation pour s'engager dans une compétition entre grandes puissances. La Chine se tient fermement du bon côté de l'Histoire et poursuit résolument la grande cause au service du plus grand bien de tous.

Etayant la terre d'opportunités que présente son pays, il a déclaré qu'il poursuivra l'élargissement de l'accès au marché, la réduction de la liste négative d'accès au marché pour les investisseurs étrangers et l'augmentation du niveau d'ouverture du secteur des services modernes: "La Chine sera toujours une opportunité importante pour le développement dans le monde. Nos portes sont grandes ouvertes à tous ceux qui veulent coopérer avec nous. Économie d'une très grande taille, la Chine poursuivra fermement l'ouverture de haut niveau, l'élargissement de l'accès au marché, la réduction de la liste négative d'accès au marché pour les investisseurs étrangers et l'augmentation du niveau d'ouverture du secteur des services modernes.

Elle continuera d'améliorer l'environnement d'affaires, de fournir le traitement national aux entreprises étrangères, de développer un climat d'affaires conforme aux principes du marché, à la législation et aux normes internationales et de créer un réseau de zones de libre-échange de haut standard tournés vers le monde. Elle continuera de promouvoir l'édification de la civilisation écologique, d'accélérer la construction d'une belle Chine, de travailler activement et solidement à l'atteinte du pic des émissions de CO2 et à la neutralité carbone et de favoriser la transition verte dans tous les aspects du développement économique et social. Dans l'avenir, en œuvrant à réaliser la modernisation pour les plus de 1,4 milliard de Chinois, la Chine apportera certainement une plus grande contribution à l'économie mondiale et offrira encore plus d'opportunités aux milieux d'affaires du monde entier."