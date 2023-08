Afrique: La 3e édition du Festival Fashion Without Borders annoncée du 29 au 30 septembre prochain !

La salle polyvalente La perle de Ste Anne va accueillir, du 29 au 30 septembre 2023, la 3ème édition de l'exposition Fashion Without borders Africa. Ces assises vont se dérouler sous la thématique «Diversité de la mode africaine», a annoncé Serge Kabisoso, l'initiateur dudit festival, au cours d'un entretien accordé au quotidien La Prospérité, le lundi 21 août 2023. Il a aussi précisé que ce festival va réunir autour d'une même table, plusieurs mannequins de divers pays africain, afin de promouvoir de nouvelles modes africaines et les vendre sur la vitrine mondiale.

Cette vitrine exclusive de la mode, se veut un lieu où les différents stylistes auront l'occasion précieuse de célébrer, non seulement la mode africaine, mais aussi de faire connaître les nouveaux stylistes et le talent des mannequins africains partout dans le monde ainsi que de promouvoir la culture africaine. Pour ce faire, le festival » Fashion Without Borders, sera donc une occasion de partage et d'échanges des cultures à travers la mode en Afrique, et de vendre de la plus belle manière sur la vitrine mondiale, la culture congolaise et africaine.

A en croire Serge Kabisoso, cette activité s'organise en vue de booster la culture et la mode congolaise, en vue d'amener la RDC à concurrencer au niveau africain et mondial. C'est aussi pour partager la mode de différents pays africains afin de montrer à la face du monde, qu'il y a un vibrant échange des cultures à travers la mode en Afrique et d'assurer un développement au quotidien de la culture africaine, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l'initiateur de ces assises a signalé que l'inscription des concepteurs est déjà clôturée, et au total, il y a 15 concepteurs qui sont retenus dont 10 stylistes designers congolais et 5 qui viendront de l'Afrique du sud, Mozambique et Kenya.

Il y a lieu de signaler que cette 3e édition connaîtra la participation de designers stylistes de l'Afrique du sud, Botswana, Mozambique, Ghana, Kenya, Zimbabwe ainsi que de la République démocratique du Congo.