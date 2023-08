Maroc: Le MAT aspire à une bonne saison

Après une saison difficile et tourmentée où il a été à deux doigts de la relégation enD2, le Moghreb de Tétouan (MAT) espère se ressaisir lors de la saison 2023-2024 et faire oublier à ses supporters les échecs de la saison dernière.

Ces dernières années, le MAT n'a pas connu des saisons de tout repos, quittant notamment l'élite du football marocain en 2020-2021, avant de la retrouver la saison suivante où le club tétouanais a lutté jusqu'au bout pour éviter la relégation.

Les nouveaux dirigeants du MAT espèrent ne pas vivre cette expérience difficile lors de la nouvelle saison et renouer avec les podiums et les succès. Ces objectifs ont été derrière la mise en place d'une commission provisoire chargée de gérer le club jusqu'à la tenue d'une assemblée générale élective pour élire un nouveau président, lors de l'Assemblée générale tenue le 21 juillet dernier.

Suite à ce changement, il a été question de mettre les bouchées doubles pour liquider les dettes accumulées et les dossiers en suspens, notamment ceux relatifs aux litiges avec le Tribunal arbitral du sport (TAS) et la Chambre nationale de résolution de litiges (CNRL) de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

La commission provisoire a réussi dans un court laps de temps à redonner confiance aux composantes de l'équipe, technique et administrative, après avoir mis un terme au dossier des litiges.

Ensuite, la commission s'est penchée de manière plus rationnelle sur l'effectif du club en s'attachant les services de joueurs capables d'apporter de la qualité à l'équipe.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information en continu "M24", Daniel Ziwziw, membre de la commission provisoire de gestion du MAT, a indiqué que ladite commission a hérité de dossiers épineux, mais est parvenue d'emblée à résoudre les trois affaires en suspens à la FIFA, en attendant la clôture définitive de ce dossier et la levée de l'interdiction de recrutement.

En plus, a-t-il ajouté, la commission provisoire a réussi à régler 14 dossiers sur 21 à la FRMF, sachant que la direction du club s'attèle à régler les 7 dossiers restants en suivant les orientations de la commission.

En parallèle avec le traitement de ces dossiers, il a relevé que la commission a veillé à préserver la cohésion de l'équipe en cherchant notamment à engager un entraîneur ambitieux, notant qu'elle a jeté son dévolu sur le cadre national Mohamed Alaoui Ismaili pour pendre les rênes de l'équipe et choisir notamment les joueurs qui seront à même de ramener le MAT sur la voie des succès.

Pour sa part, Zouhair ElRoukani, également membre de la commission provisoire, a indiqué que cette dernière s'est retrouvée face à plusieurs problématiques et obstacles financiers, administratifs et techniques depuis sa mise en place, notant que la commission a planché sur différents chantiers, notamment, ceux des litiges, qui sont en cours de finalisation.

Et d'ajouter que la commission a veillé aussi à s'attaquer au chantier technique, en optant pour le jeune et ambitieux cadre national Mohamed Alaoui Ismaili comme entraîneur de l'équipe. Selon M. El Roukani, le pari des responsables du MAT est de permettre à l'équipe de retrouver la stabilité financière, technique et administrative, afin de créer une base solide, en vue d'élire un nouveau président et un bureau directeur dans les plus brefs délais.

Il a, par ailleurs, souligné que la situation du club était difficile et éprouvante, et qu'il fallait en parallèle aux chantiers en cours, dénicher des joueurs prêts à défendre les couleurs du MAT et répondre aux attentes de ses supporters en prenant en compte le budget du club, dans la perspective de la levée définitive de l'interdiction de recrutements.

Fiche technique

- Nom du club : Moghreb Athlétic de Tétouan

- Date de création : 1922 - Couleurs du club : rouge et blanc

- Stade : Complexe de Saniat R'mel (7.200 spectateurs)

- Président du club : Commission provisoire de gestion du MAT - Entraîneur : Mohamed Alaoui Ismaili

- Palmarès : Botola Pro: deux titres (saisons 2011-2012 et 2013-2014) Coupe du Trône : la finale (saison 2019-2020) Ligue des champions d'Afrique: Qualification à la phase de groupes.

- Principales recrues : Bilal El Megri, Wael Mrabet, Yassine Lamine, Mahir Abdessamad, Mohamed Yassine Abouzaraa, Ayoub Ouadrassi, Ayoub Lakhal, Ayoub Moudden, Pape Badji, Amine Azmani.

- Principaux départs: Youssef Errebidi, Zouhair Marour, Ayoub El Ouadghiri, Ayoub Bouadli, Mohamed Saoud, Mohamed Kamal, Adil El Hassnaoui.