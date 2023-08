Ile Maurice: «Lamizik moris melanzé» - Sept groupes live

C'est le défi que lance Jean Pierre Gerval avec la fondation The Well, le 23 septembre, au Trianon Convention Centre (TCC) à 19 heures. Le pari risqué est fort louable puisque la recette de la soirée, moins les dépenses, est destinée à un des multiples projets concrets de cette fondation pour les couches défavorisées de notre pays. D'où les prix modiques des billets. Comme sur des charbons ardents, chaque groupe répète actuellement et la répétition générale est prévue la veille, le 22 septembre, au TCC.

Débordé par l'ampleur du projet et les responsabilités qui lui incombent, Jean Pierre Gerval s'est assuré, ces dernières semaines, la collaboration bénévole de Jacques Maunick. Ce dernier, âgé maintenant de 81 ans et ne jouissant pas d'une bonne santé, a quand même accepté en raison des objectifs poursuivis.

The Well

Nous entendons trop souvent dire que les jeunes et les jeunes adultes d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à grand-chose, que tout est pourri et chacun s'enferme dans son petit monde et son égoïsme. Voilà un groupe de musiciens, qui réunit à la fois des jeunes et des moins jeunes, qui participent à cette levée de fonds qui pourrait se renouveler chaque année. Cette fondation a choisi pour moteur la solidarité avec les communautés vulnérables dans de nombreux domaines.

Projets de boutique solidaire, de médecin, de dentiste, d'éducateur, de thérapeute sans oublier des ateliers d'accompagnement. Autre projet qui retient l'attention : des douches et des toilettes dans des conteneurs aménagés. The Well se veut ambitieuse pour l'avenir avec des galeries dédiées aux grandes personnalités locales, à l'histoire de notre île, aux diverses religions, à nos grands sportifs. Seulement voilà. Encore faut-il nager dans l'opulence pour concrétiser ces objectifs. La fondation compte d'ailleurs nouer des relations avec des ONG existantes qui se sentiraient concernées.

%

Méga concert

D'où l'idée de mettre sur pied ce grand rendez-vous musical pour lever des fonds tout en pratiquant des tarifs modiques pour les billets. La billetterie est assurée par Ticket Club au numéro de téléphone suivant: 57147004. Les prix s'étalent de Rs 300 à Rs 600 roupies seulement, ce qui devient rare chez nous dans le domaine de l'«entertainment».

Ces sept groupes sur scène proposeront un éventail de styles de musiques modernes. En prenant connaissance de leurs compositions, nous nous apercevons qu'ils regroupent quelques-uns de nos meilleurs artistes. Mais ce spectacle comporte aussi un autre avantage. Se retrouveront sur scène dans divers groupes des musiciens de grand talent pas très connus du grand public. Ils se produisent généralement dans des hôtels cinq-étoiles qui, souvent, se réservent leur exclusivité pour s'assurer de la qualité et de la diversité de style musical. L'initiateur du projet nous a d'ailleurs fourni les informations nécessaires à ce sujet.

Voici donc la liste complète de ses sept groupes qui joueront en live au TCC, noms et instruments compris :

The Well Sega Jazz Rock Gospel Band

Patrick Desvaux (guitare), Steve Desvaux (basse), Jean Jacques Cervello (claviers), Jean Noel Ladouce (saxo), Jeovanie Bienvenue (trompette), Melanie Amboule (flute traversière), Eric Desvaux (batterie), Jean Pierre Gerval (batterie), Kurwin Castel (percussions), et Yannick Jean Louis et Hughes Massanty (chant).

Choeur : Charlotte Villard, Tatiana Desveaux, Mirella Desveaux, Blandine Tron.

Ensemble Philippe Thomas

Philippe Thomas (trompette), Samuel Laval (saxo), Kersley Pytambar (contrebasse), Samuel Saide (piano), Christophe Bertin (batterie).

Dean Nookadu quartet with Curly Nookadu

Curly Nookadu (chant), Denis Serret (basse), Dean Nookadu (claviers), Nel Bucktowar (saxo), Ashnil Munisamy (batterie).

Kolektif Desvaux Bertin

Patrick Desvaux (guitare), Steve Desvaux (basse), Christopher Bertin (batterie). Ce groupe compte dix ans d'existence.

Swing café

Steve Desvaux (basse), Patrick Desvaux (guitare), Jocelyn Armandine (piano), Jalil Auckbaraullee (batterie), Evans Maurer (chant). Un hommage aux Yellow Jackets. Ce groupe compte vingt ans d'existence.

Cool Quartet & Mrs D

Parfums de France. Alain Perdrau (saxo), Rico Edouard (basse), Ronnie Appadoo (piano), Gerard Ravat (batterie). Voix: Dany Zelin.

Ensemble Toto Lebrasse

Toto Lebrasse (voix et saxo), Paul Jean Louis (piano), Richard Marthe (basse), Philippe Thomas (trompette), Samuel Laval (saxo), Kersley Gourdin (batterie). Voix : Fiona Lebrasse.

Chaque groupe occupera la scène pendant 30 minutes. Il faudra compter un intermède de cinq minutes seulement entre le passage de chaque groupe. À ce propos, un buffet sera à la disposition des spectateurs. Parallèlement, se tiendra une exposition d'une vingtaine d'oeuvres de Yeshen Gunnoo. Le graphisme des affiches est signé Jérôme Désiré.

Maintenant que vous avez pris connaissance des groupes qui seront sur scène, vous voilà rassurés sur leurs talents et même de ceux que vous ne connaissez pas. Et gardons en tête l'objectif visé par les organisateurs, celui en bout de course d'aider concrètement ceux qui sont dans le besoin.

Moris melanzé grass à lamizik.

Deux rendez-vous musicaux au Hennessy

Le 31 octobre, pour la dernière fois, y aura lieu une soirée 50s/60s. Au programme, menu de qualité, mais 100 % mauricien, à 19 heures et à partir de 21 heures, des musiques et des chansons de 1950-1964. Que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Aussi des intermèdes pour le ballroom dancing (tango, cha cha cha, valse, twist...). C'est principalement pour répondre à une certaine demande que Jacques Maunick programmera ces pépites musicales encore gravées dans certaines mémoires. Dîner et danse à Rs 1 000 par personne. Réservations au 4037200.

Une création originale, toujours au Hennessy, le 30 novembre à 18 h 30. Un duo inattendu sur le blues à l'origine de toutes les musiques modernes. Triton interprétera son répertoire de blues en live ainsi que quelques blues des grands bluesmen très connus. Entre les morceaux, Jacques Maunick racontera l'histoire du blues venu d'Afrique via les esclaves et qui donnera naissance au jazz, au rhythm'n'blues, à la soul music, au rock... Pour tourner ensemble une page d'histoire musicale. Cerise sur le gâteau: l'entrée sera libre. Ce sera un événement gratuit au Hennessy qui s'ouvre à cette nouvelle création. Plus de détails sur ces deux événements au prochain vendredi.