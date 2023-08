Ile Maurice: Tourisme - Rodrigues pris d'assaut

Trouver un billet pour Rodrigues est un parcours du combattant. Depuis quelque temps, la demande a fortement augmenté. D'ailleurs, selon les chiffres de la commission du Tourisme, les arrivées ont pratiquement doublé par rapport à l'ère pré-Covid.

«Je cherche deux billets pour le mois d'octobre. J'ai eu le billet aller, mais pas la date que je cherchais pour le retour», déclare Marie Gontran. Pour sa part, Noëlle Pierre, qui devait être à Maurice la semaine prochaine pour des raisons professionnelles, ne pourra pas faire le déplacement. «Tous les vols sont pleins», regrette-t-elle.

La Tourism Commission affirme que le taux d'arrivée est en constante hausse. À titre d'exemple, en janvier 2019, il y a eu 6 823 touristes dans l'île contre 8 116 en janvier de cette année-ci. La même tendance a été notée lors des périodes creuses. En juillet 2019, l'île Rodrigues a reçu 6 411 touristes alors qu'en juillet de cette année, le chiffre a grimpé à 9 073. Les principaux touristes, déclare Alain Wong So, commissaire du Tourisme, sont des Mauriciens, des Réunionnais et des Français. «Notre île est très convoitée.

Nous avons noté une tendance à la hausse depuis août 2022. Nous avons été présents dans beaucoup de salons à l'étranger et nous avons fait beaucoup de marketing à Maurice. Il faut dire que notre destination est unique. C'est une île écologique, sans stress, où il fait bon vivre. Les touristes arrivent chez nous en tant que visiteurs et ils partent en amis», déclare-t-il. Alain Wong So note aussi que beaucoup de Mauriciens profitent de Rodrigues pour se reposer alors que d'autres y viennent pour des achats. Selon les chiffres, dit-il, le tourisme rapporte Rs 1 milliard annuellement à l'économie rodriguaise.

Caroline Chen, directrice chez Atom Travel Service, confirme que les billets d'avion pour Rodrigues s'arrachent depuis quelque temps. Selon elle, les hôtels de Maurice pratiquent des prix prohibitifs et de ce fait, la clientèle locale ne peut pas toujours en profiter. «Les Mauriciens ont commencé à se rendre compte qu'avec la même somme, ils peuvent avoir un billet et un logement à Rodrigues, même si dans quelques cas, il faut une petite dépense supplémentaire. Ainsi, ils pourront profiter avec la famille, tout en faisant découvrir aux enfants le voyage en avion», explique-t-elle. De plus, note Caroline Chen, les Mauriciens profitent beaucoup des packages préparés à l'avance. «Les packages que nous proposons comportent beaucoup d'avantages. Si une personne prend uniquement son billet d'avion, elle risque de ne pas avoir de logement en raison de la grande demande. Cependant, nous leur proposons des chambres dans des packages», déclare-t-elle.

Par ailleurs, il nous revient que l'Assemblée régionale de Rodrigues négocie avec Air Austral pour un deuxième vol hebdomadaire avec l'île de La Réunion pendant la saison de pointe. Du côté d'Air Mauritius, l'on affirme que la fréquence des vols entre Maurice et Rodrigues augmente selon la demande et la période. D'habitude, explique une source autorisée, il y a quatre vols par jour entre les deux îles. Mais entre le 15 juillet et le 15 août, il y a eu entre six et sept vols par jour. Pour les mois de décembre et de janvier, le nombre de vols varie de neuf à dix quotidiennement.

Un nouvel ATR opérationnel en octobre

Un nouvel appareil viendra s'ajouter à la flotte d'Air Mauritius pour le service inter-îles à partir d'octobre. Il s'agit d'un ATR 72-600 qui est plus économique que l'ancienne génération, l'ATR 72-500. Avec sa venue, Air Mauritius aura quatre avions de type ATR 72 pour desservir Maurice et Rodrigues.