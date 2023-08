Sénégal: Coupe du Sénégal de football - Amadou Ba invite les finalistes à jouer dans la 'fraternité'

Dakar — Le Premier ministre, Amadou Ba, a invité les finalistes de la Coupe du Sénégal de football, le Jaraaf et le Stade de Mbour, vendredi, à Dakar, à faire du match de dimanche une finale "inédite", sous le signe de la "fraternité", de la "solidarité" et du "respect".

"Cette finale doit nous rappeler les valeurs de fraternité, de solidarité et de respect qui structurent notre vivre ensemble. Elle doit être l'occasion de renforcer l'attachement d'un peuple à un seul but et à une seule foi", a déclaré M. Ba en recevant la visite des deux équipes qualifiées pour la finale de la Coupe du Sénégal.

"Je voudrais, et pour cela votre contribution sera déterminante, que la finale de dimanche soit inédite, par [...] la sportivité et le fair-play", leur a dit le chef du gouvernement.

Amadou Ba, qui dirige en même temps le ministère des Sports, leur a demandé aussi de faire de la finale prévue dimanche à 17 heures au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio (ouest) "une vitrine de la candidature du Sénégal à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football 2027".

"Les rencontres sportives ont toujours été des moments très forts de communion des coeurs et des esprits, un cadre de retrouvailles de la grande famille sportive", a-t-il dit.

"Zéro violence et zéro acte d'incivisme"

Le Premier ministre a félicité le Jaraaf et le Stade de Mbour pour le "brillant parcours" qui leur a valu une qualification en finale de la Coupe du Sénégal.

Il a salué aussi le "dispositif organisationnel et opérationnel mis en place pour que cette finale puisse se dérouler dans les meilleures conditions", dans la "sérénité".

"C'est le devoir de tous et de chacun de mettre définitivement un terme aux violences" dans les milieux sportifs, "afin qu'ils ne perdent pas leur âme et restent un espace d'excellence, d'éducation et de formation", a dit M. Ba.

"C'est dans le comportement des uns et des autres que réside la bonne réponse aux événements douloureux et aux agressions commises sur les personnes et les biens", a-t-il poursuivi, invitant le monde sportif à "l'engagement" et à "la détermination".

Le chef du gouvernement appelle les sportifs et leurs supporters à faire en sorte qu'il y ait "zéro violence et zéro acte d'incivisme" lors des manifestations dédiées au sport.

"Des mesures appropriées ont été prises par le gouvernement et la Fédération sénégalaise de football, pour que l'esprit sportif s'impose davantage dans nos manifestations, celles dédies au football notamment", a-t-il assuré.