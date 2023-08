Congo-Kinshasa: Kongo Central - Lancement de la campagne « Tolérance zéro » pour réduire les accidents sur la RN 1

Le gouverneur du Kongo-Central, Guy Bandu a lancé, mercredi 23 aout à Mbanza-Ngungu, la compagne « Tolérance zéro » pour réduire les accidents sur la route, reliant Kinshasa à Matadi.

Cette campagne dont la première phase consiste à la sensibilisation des routiers sur les mesures de renforcement de la sécurité routière.

Elle vise notamment à mettre fin aux multiples infractions au code de la route qui causent plusieurs accidents, souvent mortels sur la route nationale numéro 1.

A cette occasion, Guy Bandu a rappelé aux usagers de cette route qu'après cette phase, la police de circulation routière ne va plus tolérer l'incivisme :

« Si au moins tous les jours il y a au minimum 5 morts sur la nationale numéro 1 et on ne parle pas de dégâts matériels, on ne parle pas de blesses avec handicap irréversible. Depuis hier, on ne fait que ça, de Kasangulu ce matin, nous étions sur la route en train de réglementer les excès de vitesse, les conduites en état d'ébriété, les véhicules hors normes et qui ne respectent pas le contrôle technique. On peut vous citer sur chaque véhicule qu'on a vu au moins 5 infractions ».

Pour le gouverneur Bandu, la circulation sur la nationale numéro 1 n'est va pas être comme dans un salon ou dans une chambre à coucher.

« On va respecter les normes et c'est à nous de donner l'exemple », a-t-il martelé.