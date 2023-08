Afrique: Les Seychelles s'associent aux États-Unis pour promouvoir le développement durable de l'aquaculture

Les Seychelles développent des liens plus profonds avec les États-Unis dans leur quête de développement de leur secteur aquacole et d'exploitation des richesses de l'océan pour la croissance économique et sociale.

Le ministre pour la Pêche et l'Economie bleue, Jean François Ferrari, a fait cette déclaration lors de l'ouverture du premier forum sur la pêche aquacole qui se tiendra dans cette nation insulaire de l'ouest de l'océan Indien.

Le forum a été organisé par la Seychelles Fisheries Authority (SFA) et le Seychelles Investment Board (SIB) en collaboration avec l'ambassade des États-Unis à Maurice et aux Seychelles.

Intitulé « Promouvoir le développement durable de l'aquaculture », l'atelier d'une journée à L'Escale Resort Marina and Spa, a rassemblé différents acteurs de l'industrie tels que des associations et des représentants de pêcheurs.

L'ambassadeur des États-Unis aux Seychelles, Henry Jardine, a déclaré qu'aider les Seychelles à développer leur industrie aquacole faisait partie de la priorité de son pays en matière de protection des océans.

"Les États-Unis reconnaissent l'aquaculture comme un élément clé des systèmes clés résilients au climat. Ceci est particulièrement important dans des pays comme les Seychelles qui dépendent des stocks de poissons et ces stocks aux eaux changeantes et les impacts climatiques sont encore plus critiques", a-t-il ajouté.

%

M. Jardine a déclaré que l'aquaculture contribuerait à la préservation des océans et à lutter contre le changement climatique.

Le chef du département aquaculture de la SFA, Aubrey Lesperance a déclaré à la presse que les pêcheurs ont été invités car "nous voulons leur rendre le secteur plus accessible, surtout avec l'épuisement des stocks de poissons".

L'ouverture d'une installation de géniteurs, d'acclimatation et de quarantaine au port de pêche de Providence, sur l'île principale de Mahé, en 2019, a marqué l'ouverture de l'aquaculture en tant qu'industrie. C'est également l'installation centrale de recherche.

Depuis lors, les Seychelles étudient toutes les voies pour développer davantage le secteur, d'autant plus qu'après la pandémie de COVID-19, le monde recherche des moyens durables de produire de bonnes protéines.

La dernière session de formation est le résultat d'une demande conjointe de subvention de la SFA et du SIB pour aider au développement du secteur.

M. Lesperance a déclaré que la collaboration accrue entre les Seychelles et les États-Unis permettra à la nation insulaire d'exploiter le marché des investisseurs américains.

"Après avoir assisté à l'atelier, les Seychelles auront un accord avec les États-Unis qui correspond à ce que recherchent les investisseurs américains. Nous nous sommes associés au SIB pour garantir que notre climat d'investissement dans le pays est également aligné sur celui des investisseurs potentiels des États-Unis et notre facilité d'affaires s'améliore", a-t-il ajouté.

M. Lesperance a déclaré que grâce à la série d'échanges, les autorités ont pu identifier les lacunes existantes dans des domaines tels que l'investissement et ce qui devrait être fait pour les combler.

Dans une présentation, la directrice du SIB, Ann Rosette, a souligné qu'il existe des domaines dans la facilité de faire des affaires qui pourraient être améliorés.

M. Lesperance a déclaré que les investisseurs veulent pouvoir investir de la manière la plus fluide possible, car le temps, c'est de l'argent.

Les changements que les autorités mettent en place visent à attirer les investisseurs américains dans l'industrie émergente « et en cours de route, nous pourrions être un exemple pour d'autres secteurs, afin qu'ils puissent avoir des indications sur la manière de mieux attirer les investisseurs », a déclaré M. Lespérance.

Dans le cadre des échanges, un expert américain en aquaculture, Jason Heckathorn, était présent à l'atelier pour apporter son expertise sur le sujet.

M. Heckathorn est le fondateur de Forever Oceans, une entreprise basée dans divers pays du monde qui travaille à l'élevage durable de poissons riches en nutriments.

Interrogé sur la viabilité d'une industrie aquacole aux Seychelles, il a déclaré : « Il existe ici une ressource marine vaste et précieuse en termes d'espace océanique. Ce sont des eaux très propres, une bathymétrie brillante et cela représente une grande opportunité ; économique, sociale et environnemental. Mais il faut les gérer de manière appropriée pour parvenir à une synergie.

M : Lesperance a déclaré que "le message que nous recevons de l'équipe américaine confirme ce que nous disons depuis le début et ce qui nous a été donné