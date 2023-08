Niger: Un mois après le 'coup d'Etat atypique' - "Les sanctions et les menaces d'intervention militaire ont rallié une partie de la population aux putschistes'

Niamey — "Le cinquième coup d'Etat, en cours de développement, apparaît singulier aussi pour la manière créative dont il est réalisé" écrit à l'Agence Fides le Père Mauro Armanino, missionnaire SMA (Société des Missions Africaines) de Niamey, un mois après le coup d'Etat militaire survenu au Niger le 26 juillet dernier.

"C'est le cinquième coup d'État de la série dans le pays depuis l'indépendance de la France, comme de nombreux autres pays africains, en 1960", souligne-t-il. "Le stade national de Niamey porte le nom du président Seyni Kountché, le militaire qui a réalisé le premier coup d'État une douzaine d'années après l'indépendance précitée. Dans le court laps de temps de la République, le possible et l'inimaginable ont été vus dans un État de droit. Le président militaire Baré Mainassara, par exemple, a été barbarement abattu en 1999 à l'aéroport de la capitale par sa garde rapprochée. Les auteurs et commanditaires de ce crime n'ont jamais été poursuivis à ce jour. Le cinquième coup d'État, en cours d'élaboration, apparaît également singulier par la créativité de son mode d'exécution.

Le président déchu, Mohamed Bazoum, est en effet prisonnier à l'étage inférieur de son palais, et les auteurs du coup d'État sont les militaires de la Garde présidentielle, elle-même destinée à le protéger de ce qui s'est passé. Les autres corps militaires se sont progressivement alignés sur les auteurs du putsch qui a renversé le régime de la Septième République et suspendu la Constitution avec les partis politiques. Les menaces d'intervention armée et les sanctions économiques et politiques n'ont pas, du moins jusqu'à présent, donné de résultats significatifs, si ce n'est de compacter une grande partie de la population autour des militaires. Quant au coup d'État lui-même, atypique dans son déroulement, il contribue à créer un mélange de sentiments et d'émotions au coeur de la ville.

%

Entre-temps, le Conseil national pour la protection de la patrie (CNPS) a nommé un nouveau premier ministre, des ministres et des gouverneurs (militaires) dans les différentes régions où l'administration du pays est divisée. Chaque dimanche et parfois en semaine, des manifestations populaires de soutien à la junte militaire ont lieu, d'autant plus que les "tambours de guerre" de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) retentissent. Pour le reste, pour les gens ordinaires, tout continue comme d'habitude et la lutte quotidienne pour l'existence se confirme et se renforce avec des coupures d'électricité plus longues, des prix en hausse et des frontières qui bloquent les camions remplis de denrées périssables.

Il règne dans l'air de la capitale un sentiment d'inachevé et d'attente de nouveaux développements qui pourrait bien exprimer la pièce de Samuel Beckett "En attendant Godot". Le protagoniste qui a invité les personnages à entrer en scène et qui n'arrivera jamais. Ses différents porteurs de paroles répètent que Godot fait savoir qu'il n'arrivera pas maintenant, mais "certainement demain". C'est précisément ce sentiment que quelque chose ou quelqu'un arrive qui semble caractériser le moment de cet étrange putsch. Entre tentatives de médiation plus ou moins heureuses et menaces récurrentes d'intervention armée, la survie quotidienne des gens ordinaires coule comme le fleuve Niger. Qui plus qu'elle, le sable, qui tout écoute, endure et accueille, peut comprendre que le coup d'État se déroule dans l'attente d'un "Godot" qui arrivera certainement demain. (Agence Fides 25/6/2023)