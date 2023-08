Afrique: L'Angola et le Brésil renforcent leur coopération avec sept nouveaux accords

Luanda — Les Républiques d'Angola et du Brésil ont signé vendredi sept (7) nouveaux accords de coopération bilatérale, un acte qui marque le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Il s'agit des accords dans le domaine de l'exercice d'activités professionnelles pour la rémunération des personnes à la charge du personnel diplomatique, consulaire, militaire, administratif et technique des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que de coopération en matière de tourisme durable, deux instruments paraphés par les ministres des Affaires étrangères de l'Angola et du Brésil, respectivement Téte António et Mauro Vieira.

De même, le Mémorandum d'accord dans le domaine de l'agriculture a été signé, en vue de stimuler un large développement dans les domaines des systèmes agricoles et d'élevage.

Dans le domaine de la Santé, les parties ont convenu d'un projet de Coopération pour le Diagnostic et le Traitement de la Lèpre, qui améliorera l'assistance fournie aux patients du système de santé angolais en matière de détection précoce et de traitement de la maladie.

Le document a été signé respectivement par les ministres de la Santé de l'Angola et du Brésil, Silva Lutucuta et Nisia Trindade.

Les deux pays ont également signé un accord dans le domaine de l'éducation, dont le projet s'appelle "Escola para Todos" (École pour tous), une initiative qui prévoit de consolider la politique nationale d'éducation spéciale orientée vers l'inclusion scolaire.

Lors de la même cérémonie, un protocole d'accord a été signé entre l'Institut national d'appui aux micros, petites et moyennes entreprises (INAPEM) et le Service brésilien d'appui aux micros et petites entreprises (SEBRAE), pour stimuler et mettre en oeuvre ensemble des actions conjointes et coordonnées visant la coopération internationale en faveur de l'entrepreneuriat et du développement inclusif et durable des petites entreprises dans les deux pays.

Ces accords ont été paraphés en présence des deux chefs d'État et membres du gouvernement des deux pays.