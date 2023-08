Afrique: Une start-up spécialisée dans la télésanté comble le fossé en matière de soins de santé au Nigeria

La fondatrice et directrice générale de Mobihealth International s'appuie sur la diaspora et les médecins locaux pour fournir des services de télémédecine et de santé numérique aux populations mal desservies.

Je m'appelle Funmi Adewara, médecin nigériane et britannique. Je suis née et j'ai grandi dans l'État de Kaduna, au nord du Nigeria. J'ai étudié la médecine à l'université d'Ibadan, à quelque 145 kilomètres au nord de Lagos, et à l'université de Cambridge, en Grande-Bretagne, où j'ai obtenu un master en biosciences.

Ma carrière s'étend sur plus de 15 ans au sein du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, avec un passage dans l'industrie pharmaceutique en tant que médecin spécialiste de la sécurité des médicaments.

J'ai fondé Mobihealth International, une jeune entreprise de télésanté intégrée, dont je suis la présidente-directrice générale. Nous nous appuyons sur la technologie, la diaspora et les médecins locaux pour fournir des services de télémédecine et de santé numérique par l'intermédiaire d'un dossier médical électronique sécurisé et d'un logiciel vidéo.

Je promeus l'accès aux soins de santé pour soutenir l'objectif 3, qui vise à "assurer une vie saine et promouvoir le bien-être des personnes de tous âges".

Mon parcours

Les problèmes de santé que j'ai rencontrés dans mon enfance m'ont incité à étudier la médecine. Je me rendais fréquemment dans des hôpitaux où je rencontrais des médecins qui allaient plus tard m'encadrer alors que je développais un intérêt pour la médecine.

Aujourd'hui, je réécris l'histoire des soins de santé dans les communautés mal desservies. J'ai dirigé une équipe pluridisciplinaire chargée de concevoir un programme complet de télésanté qui s'attaque à des problèmes tels que les déplacements sur de longues distances pour obtenir un traitement et la pénurie de médecins, d'infirmières et d'autres professionnels de la santé.

En tant qu'examinatrice externe de la Banque africaine de développement et collaboratrice du Sommet mondial de la santé des Nations Unies et du Conseil médical et dentaire du Nigeria, j'influence la formulation des politiques en matière de soins de santé, en particulier en ce qui concerne les programmes de télésanté aux niveaux local et régional.

Le Nigeria souffre d'une pénurie de médecins et d'une abondance de médicaments contrefaits. De nombreux médecins formés au Nigeria exercent en dehors du pays. Lorsque j'ai terminé mon service national pour la jeunesse, j'ai voulu quitter le pays et acquérir une expérience et une expertise internationales afin de pouvoir revenir et rendre à l'Afrique ce qu'elle a reçu.

Après avoir réussi mes examens, j'ai rejoint le NHS en tant que médecin spécialiste des accidents vasculaires cérébraux et j'ai continué à fournir des services de consultation aux personnes de retour au Nigeria.

Quelques-unes de mes réalisations et des points forts de ma carrière

En 2017, j'ai fondé Mobihealth pour changer la façon dont les patients accèdent aux soins et les reçoivent. Mobihealth offre un sursis indispensable à ceux qui ont besoin d'un accès urgent à des professionnels médicaux de qualité. Cette solution parle des vrais défis sur le terrain, comme l'absence d'assurance maladie pour des millions de patients au Nigéria.

Mobihealth a été le pionnier de la télésanté dans les forces armées nigérianes, une première sur le continent. L'année dernière, nous avons obtenu une subvention d'un million de dollars de l'Agence américaine pour le commerce et le développement afin d'étendre l'infrastructure et les services de santé numérique à d'autres pays africains.

J'ai également reçu un prix de la Banque mondiale pour les objectifs de développement durable 2020 et son initiative, ainsi qu'un prix Africa-UK : Female Tech Founders sponsorisé par le gouvernement britannique, qui m'a invitée à la première édition du Sommet de l'investissement Royaume-Uni-Afrique en 2020.

En 2023, j'ai reçu le prix Forbes Woman Africa à Pretoria, en Afrique du Sud.

Mobihealth a remporté le défi consistant à transformer les systèmes de soins de santé manuels en systèmes numériques grâce à des solutions logistiques intelligentes sur le lieu de soins.

Les défis que j'ai relevés

Croyez en vous. Concrétisez vos idées et arrêtez de tergiverser. Le premier défi a été le financement. Au départ, j'ai financé l'entreprise grâce à mes revenus de médecin et à des fonds provenant d'amis et de membres de ma famille. À ce stade, il était très difficile d'obtenir des fonds, non seulement de la part d'investisseurs américains et européens, mais aussi d'investisseurs africains.

Cette difficulté était en partie due aux préjugés. Les femmes font l'objet d'un examen plus minutieux que les hommes lorsqu'elles recherchent des capitaux et des financements. Elles doivent faire leurs preuves même lorsqu'elles obtiennent de meilleurs résultats que leurs homologues masculins.

Les préjugés comprennent les barrières socioculturelles, le sexisme, le harcèlement sexuel et le fait que la société attend des femmes qu'elles s'en tiennent à de petites entreprises et qu'elles ne se transforment pas en entreprises de plusieurs millions de dollars. Lorsque j'ai commencé la télémédecine, j'étais impopulaire.

Le deuxième défi était la technologie. Lorsque j'essayais de mobiliser les médecins, et chaque fois que j'entrais dans une salle et que je demandais si quelqu'un connaissait la télémédecine, la réponse était moins d'un pour cent de l'auditoire.

J'innovais une solution, je ne faisais pas de copier-coller d'une solution occidentale. Nous avons des problèmes et des défis particuliers en Afrique ; si vous ne comprenez pas cela, vous n'aurez pas d'impact.

Cela renvoie au troisième défi, à savoir que la plupart des entreprises disposant de solutions de télémédecine existantes ne voyaient pas de raison impérieuse d'étendre leurs services à l'Afrique.

Mon conseil aux jeunes Africains

Croyez en vous. Concrétisez vos idées et arrêtez de tergiverser.

Personne ne commence par mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ne laissez donc pas le besoin de perfection vous empêcher de réaliser votre rêve !

Tirez parti de mentors et d'autres ressources disponibles pour donner vie à vos idées et continuez à les améliorer.

Trouvez des moyens de vous détendre et de donner en retour. J'écoute de la musique, je regarde des films et je promène notre chien Bruno. J'encadre également des jeunes filles et des entrepreneurs, je finance des projets communautaires et je soutiens des femmes entrepreneurs et une église locale.

Comme l'a dit Steve Jobs, "Les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font".