Afrique: Revue de presse de la presse Francophone du 26 Aout 2023

Mali : Retrait des casques bleus- Le chef de l’Onu s’inquiète des « graves » impacts

Le retrait engagé des casques bleus du Mali pose des risques importants pour la sécurité des civils, la protection des droits humains et l'aide humanitaire dans le pays, s'inquiète le chef de l'Onu dans une lettre vue jeudi par l'Afp. A la suite d'une demande de la junte malienne ayant pris tout le monde de court, le Conseil de sécurité de l'Onu a mis un terme immédiat le 30 juin 2023 à la mission de maintien de la paix au Mali (Minusma), prévoyant un retrait de ses plus de 13.000 militaires et policiers d'ici le 31 décembre 2023. « Le calendrier, la portée et la complexité du retrait de la Minusma étant sans précédent, un nombre important de risques sécuritaires, politiques et opérationnels devront être surveillés et atténués autant que possible », écrit Antonio Guterres dans sa lettre adressée aux membres du Conseil de sécurité.

Guinée : Cas des contractuels- La balle est désormais dans le camp du gouvernement

Les négociations tripartites entre gouvernement, mouvement syndical et patronat se sont poursuivies ce vendredi 25 aout 2023. Les débats du jour ont tourné sur la fixation de la date du concours pour le recrutement des enseignants contractuels. La partie gouvernementale et le syndicat s’étaient entendus d’organiser des concours locaux en faveur des enseignants contractuels. Ce fut l’une des recommandations phares de la rencontre du jeudi. Ce vendredi, il était question de fixer une date dans ce cadre. Sauf que le camp d’en face (gouvernement), n’a pas su (respecter) son engagement, selon le président de la commission de négociation chez les syndicats. Le concours dont il s’agit est une proposition de la partie gouvernementale, explique Abdoulaye Barry. Ledit concours se déroulera dans les 33 préfectures. (Source : africaguinee.com)

Benin : Football - Coton Fc affronte Asec Mimosas dimanche

Suite au match aller dimanche dernier qui s’est soldé par un nul sur score vierge (0-0) entre le champion du Bénin, Coton Fc et Asec Mimosas, les deux équipes se retrouveront dimanche prochain. Ce sera notamment dans le cadre de la manche retour. Le weekend dernier, la Ligue des champions africaine était à l’honneur. Les matchs aller du premier tour préliminaire ont été joués entre vendredi et dimanche. En quête de sa première qualification à la phase finale de la Ligue des Champions africaine, Coton Fc recevait Asec Mimosas au stade Gmk à Cotonou. Les deux équipes se sont séparées au coup de sifflet final sur un nul de zéro but partout. Le match retour se joue dimanche 27 Août au stade municipal de Yamoussoukro. (Source : acotonou.com)

Gabon : «1 candidat, 1 projet » - Ali Bongo ne fera pas l’émission

Dernier des 19 candidats en lice pour la présidentielle d’août 2023, Ali Bongo Ondimba ne participera pas finalement à l’émission « 1 candidat, 1 projet » diffusée sur Gabon 1ère. Un désistement non expressément motivé qui ne devrait pas manquer de susciter plusieurs réactions négatives. C’était attendu, c’est désormais officiel. La Haute autorité de la communication (Hac) a annoncé le jeudi 24 août 2023 que le président de la République sortant ne déférera pas à la convocation devant la communauté nationale et internationale. Un forfait qui porte d’emblée atteinte au principe d’égalité des candidats aux médias. C’est la principale information rendue publique ce jeudi 24 août 2023 par la commission mise en place pour l’accès égalitaire aux médias nationaux. Déjà absent de l’émission 52 minutes pour convaincre, le candidat à sa propre réélection ne se prêtera pas à ce débat républicain. Lequel aurait dû permettre de convaincre en se prêtant au jeu de questions-réponses. Nul ne saura jamais la profondeur de l’offre politique du Chef de l’État sortant qui repose sur 85 projets. (Source : alibreville.com)

Sénégal : Immigration clandestine La marine intercepte une pirogue transportant 97 candidats

Les départs de migrants depuis les côtes sénégalaises se multiplient alors que des disparitions de migrants sont de plus en plus rapportées. Quelques jours après la découverte aux larges du Cap-Vert d’une pirogue qui était portée disparue avec à son bord 38 migrants et 7 personnes décédées alors que l’embarcation avait quitté les côtes sénégalais un mois plus tôt avec plus d’une centaine de personnes, une nouvelle pirogue transportant des migrants a été arraisonnée. Cette fois, ce sont les éléments de la Marine sénégalaise qui ont intercepté l’embarcation aux larges de Saint-Louis. Selon la Marine nationale sénégalaise, l’embarcation a été arraisonnée avec 250 kilomètres de Saint-Louis. « Le Patrouilleur de haute mer Fouladou et la vedette Lac Retba ont arraisonné une pirogue transportant 97 candidats à l’émigration irrégulière, le mercredi 23 août 2023 à 250 km au large de Saint-Louis », a annoncé la marine sénégalaise. La même source précise par ailleurs que les migrants ont été ramenés à la base navale Amiral Faye Gassama ce jeudi 24 août 2023 et remis aux structures compétentes. (Source : adakar.com)

Cameroun : Football- Toko Ekambi, un autre Camerounais en Saudi Pro League

L'Olympique lyonnais (Ligue 1 de football) a annoncé jeudi le transfert de son attaquant international camerounais, Karl Toko Ekambi, vers le club saoudien d'Abha FC (1ère div.) pour un montant de 1,5 million d'euros auxquels pourront s'ajouter 500 000 euros de bonus. L'Olympique lyonnais (Ligue 1 de football) a annoncé jeudi le transfert de son attaquant international camerounais, Karl Toko Ekambi, vers le club saoudien d'Abha FC (1ère div.) pour un montant de 1,5 million d'euros auxquels pourront s'ajouter 500 000 euros de bonus. Le joueur, qui s'est engagé pour deux ans, était arrivé à l'OL à l'occasion du mercato hivernal 2020 pour un prêt payant de quatre millions d'euros en provenance de Villarreal avant qu'il ne soit transféré définitivement l'été suivant pour 11,5 millions d’Euros,en raison d'une option d'achat obligatoire, et un contrat de quatre ans qui devait prendre fin en juin 2024. Toko Ekambi (30 ans), formé au Paris Fc (2010-2014) avant de jouer à Sochaux (2014-2016), Angers (2016-2018) puis Villarreal (2018-2020), a disputé 114 matches avec Lyon pour 38 buts marqués. Il compte 55 sélections en équipe du Cameroun pour 14 buts. ( Source :africanews)

Rwanda : Religion- Kagame met en garde les catholiques qui vénèrent la pauvreté

Le président rwandais Paul Kagame a mis en garde les catholiques qui se rendent chaque année sur des lieux de pèlerinage connus pour avoir été des sites d'apparitions mariales, les accusant de « vénérer la pauvreté. Tous les ans, des milliers de pèlerins se rendent, parfois à pied, dans la localité de Kibeho, connue pour plusieurs apparitions de la Vierge Marie à trois jeunes filles au début des années 1980.Mais le président rwandais s'en est pris cette année aux pèlerins après qu'une messe à Kibeho a rassemblé plus de 20 000 personnes le jour de l'Assomption, le 15 août. (Source :africanews)

Rca :15ème sommet des BRICS- La République Centrafricaine est prête pour intégrer l’organisation

Dans son discours à la clôture des travaux du 15ème sommet des BRICS à Johannesburg, le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra a déclaré que, son pays est prêt pour intégrer les BRICS. Les rideaux se sont refermés le 24 août 2023, sur le 15ème sommet des BRICS. L’évènement était placé sous le thème : « BRICS et l’Afrique : partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ». Faustin Archange Touadéra qui a engagé depuis un certain temps, le chantier de reconstruction de la Rca, sur le plan sécuritaire, économique et stratégique a saisi l’occasion pour solliciter une place de membre au sein des BRICS. L’organisation est actuellement composée de ces pays, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Invité à ce sommet, Faustin Archange droit à eu droit à un discours au même titre que ses pairs africains. (Source : abangui.com)

Burkina Faso : Homosexualité- Le gouvernement interdit les chaines de télévisions qui en font la promotion

Face à la recrudescence des programmes audiovisuels accessibles aux mineurs et qui les exposent à des scènes d’homosexualité, le Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso a interdit à compter de ce jeudi, la diffusion des chaines de télévision qui font la promotion de cette pratique. (Source : aouaga.com)

Côte d’Ivoire : Gagnoa- Deux éléphants en promenade

Deux énormes pachydermes sont, depuis le samedi 18 août 2023, dans le département de Gagnoa, du côté-est et suscitent une grande curiosité et une série de commentaires. Ils seraient venus de Saïoua, dans le département d'Issia. Selon nos sources, les deux éléphants sont arrivés dans ce département où ils ont déambulé un bref moment, côte-à-côte, avant de se séparer. Chacun a pris une trajectoire différente. L'un a pris la direction du village de Payopa et l'autre, celle de la sous-préfecture de Yopohué. Des jeunes, pour la plupart heureux de voir pour la première fois un éléphant, ont suivis le premier pachyderme jusqu'à Payopa, le premier village de Gagnoa en quittant le département d'Oumé. Satisfait de l'accueil de Kokouézo, le pachyderme qui n'en demandait pas mieux a repris sa randonnée pour une autre destination.

