Congo-Kinshasa: Ligue des champions féminine de la CAF 2023 - FCF Mazembe fixé sur ses adversaires

Les éliminatoires UNIFFAC de la Ligue des champions féminine de la CAF 2023 sont prévus du 8 au 14 septembre 2023 à Malabo en Guinée équatoriale. C'est le FCF Mazembe, champion en titre de la RDC qui y participera avec trois autres équipes de la Zone Afrique centrale : Huracanes FC (Guinée équatoriale), AS Epah Gamba (République du Congo) et AS Awa FC (Cameroun).

Ci-dessous, le calendrier prévu à cet effet :

Vendredi 8 septembre 2023

Huracanes FC VS FCF Mazembe

AS Awa FC VS AS EPAH Gamba

Lundi 11 septembre 2023

AS Awa FC VS Huracanes FC

FCF MAZEMBE VS AS EPAH Gamba

Jeudi 14 septembre 2023

FCF Mazembe VS AS Awa FC

Huracanes FC VS EPAH Gamba