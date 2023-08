Sénégal: Amadou Ba - «Nous invitons ces intellectuels, qui demandent la libération d'Ousmane Sonko, à d'abord lancer un appel à la paix»

Réponse du berger à la bergère. Le Premier ministre, Amadou Ba, a évoqué vendredi la pétition signée par 142 personnalités pour demander la libération de l'opposant politique Ousmane Sonko et l'annulation de la dissolution de son parti, Pastef les Patriotes.

« Nous invitons ces intellectuels à, d'abord, lancer un appel de paix dans le pays, et à surtout demander aux fauteurs de troupe d'arrêter et de respecter les décisions de justice », a-t-il répondu à l'interpellation des journalistes, en marge d'une avec les dirigeants des équipes finalistes de la Coupe du Sénégal de football à savoir le Jaraaf et le Stade de Mbour qui doivent se retrouver dimanche au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Le chef du gouvernement, par ailleurs en charge de l'intérim du département des Sports, a, en outre, rappelé que le Sénégal est un pays de liberté, où chacun est libre de donner son avis sur n'importe quelle question dans la paix et le respect mutuel. Toutefois, a-t-il précisé, « notre pays est aussi une démocratie où des pouvoirs sont régis et sont indépendants. Chaque pouvoir doit exercer librement sa mission ».

A ce titre, le Premier ministre appelle à laisser la justice faire son travail. « Ce sont les acteurs de la justice qui apprécient toutes les situations et quand ils auront fait leur travail, nous, en tant que gouvernement, allons accepter leur décision », a enfin déclaré Amadou Ba.

"Zéro violence et zéro acte d'incivisme"

Il a, par ailleurs, a félicité le Jaraaf et le Stade de Mbour pour le « brillant parcours » qui leur a valu une qualification en finale de la Coupe du Sénégal, non sans saluer le « dispositif organisationnel et opérationnel mis en place pour que cette finale puisse se dérouler dans les meilleures conditions », dans la « sérénité ».

"C'est le devoir de tous et de chacun de mettre définitivement un terme aux violences" dans les milieux sportifs, "afin qu'ils ne perdent pas leur âme et restent un espace d'excellence, d'éducation et de formation", a dit M. Ba.

"C'est dans le comportement des uns et des autres que réside la bonne réponse aux événements douloureux et aux agressions commises sur les personnes et les biens", a-t-il poursuivi, invitant le monde sportif à "l'engagement" et à "la détermination".

Le chef du gouvernement appelle les sportifs et leurs supporters à faire en sorte qu'il y ait "zéro violence et zéro acte d'incivisme" lors des manifestations dédiées au sport.

"Des mesures appropriées ont été prises par le gouvernement et la Fédération sénégalaise de football, pour que l'esprit sportif s'impose davantage dans nos manifestations, celles dédiées au football notamment", a-t-il assuré.