Gabon: Jean-Yves Edou Ndong Clôture sa Campagne avec un Message d'Unité et de Modernité à Mengang

Le candidat du Parti Démocratique Gabonais (PDG), Jean-Yves Edou Ndong, a été chaleureusement accueilli à Mengang lors de la clôture de sa campagne pour les élections générales du 26 août 2023. Son discours, empreint d'enthousiasme et d'optimisme, a souligné l'importance de la confiance envers le candidat Ali Bongo Ondimba et le rôle de bâtisseur de ce dernier dans un Gabon résolument tourné vers la modernité et la paix

Jean-Yves Edou Ndong, en lice pour les législatives, a mis en avant son projet politique, en harmonie avec celui de son parti, le "Pacte Social", visant à promouvoir le développement économique et social du pays. À travers ses discours à Mengang et dans chaque ville qu'il a visité, il a également vigoureusement soutenu la candidature d'Ali Bongo Ondimba pour un troisième mandat présidentiel, ainsi que la liste du PDG aux élections locales dirigée par René Ndemezo'Obiang.

Cette campagne électorale effrénée, qui touche à sa fin dans les prochaines heures, s'est concentrée sur trois enjeux cruciaux pour le Gabon : la présidentielle, les législatives et les élections locales. Jean-Yves Edou Ndong, en tant que fervent défenseur de son parti, a réussi à convaincre les populations de Bitam de soutenir le PDG dans les trois scrutins à venir.

L'unité, la confiance envers les leaders du PDG et la vision de modernité ont été les maîtres-mots de cette campagne. À travers des discours passionnés et des rencontres sur le terrain, Jean-Yves Edou Ndong a suscité un engagement enthousiaste en faveur du parti au pouvoir et de ses candidats.

La clôture de cette campagne électorale à Mengang marque un tournant dans la course aux élections générales du 26 août 2023. Les Gabonais se préparent à exprimer leur volonté souveraine dans les urnes, espérant ainsi façonner l'avenir de leur pays en toute confiance et en harmonie avec les valeurs de paix et de modernité prônées par le PDG.