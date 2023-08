Soudan: Le général al-Burhan entame une tournée interne et internationale, une première

Après ses visites à plusieurs bases militaires à Khartoum jeudi 24 août, afin de galvaniser ses troupes, le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan a quitté la capitale en direction d'Atbara, au nord. Il s'est ensuite dirigé à Port-Soudan, siège temporaire du gouvernement, dans son premier déplacement interne au Soudan depuis le début du conflit contre les forces de soutien rapide. Selon des sources gouvernementales, le général Burhan compte voyager également dans plusieurs pays.

Avant son départ à l'international, le général Abdel Fattah al-Burhan a prévu de présider une réunion de son gouvernement à Port-Soudan.

L'Égypte et l'Arabie saoudite figurent sur le programme de l'éventuelle tournée internationale, et certains voient dans sa prochaine visite à Jeddah une lueur d'espoir. Car c'est dans cette ville que des tentatives de négociation avaient été menées. Mais ces tentatives de médiation se sont révélées infructueuses jusqu'à présent, et les deux parties continuent à croire en leur victoire.

Al-Burhan dirigera ensuite la délégation de son pays à l'Assemblée générale annuelle des Nations unies qui prendra place à partir du 5 septembre.

Après quatre mois et demi de guerre, plus de quatre millions de Soudanais ont été contraints de quitter leur domicile, alors que les combats ne cessent de s'étendre dans le pays. La faim, les maladies menacent désormais le Soudan tout entier. Les services de base se sont effondrés et les combats ont laissé place à des attaques ethniques de la part des forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemedti », et des milices alliées du Darfour.

Plusieurs organisations humanitaires ont fait état de centaines de milliers d'enfants souffrant de malnutrition sévère et qui courent un risque de mort imminente en l'absence de soins.

Vendredi 25 août, l'ONU a de nouveau mis en garde contre la généralisation d'un « conflit viral » : « Ce conflit viral, ainsi que la faim, la maladie et les déplacements de population qu'il entraîne, menacent désormais de consumer le pays tout entier, a déclaré le secrétaire général adjoint pour les Affaires humanitaires aux Nations unies Martin Griffiths. Des centaines de milliers d'enfants souffrent de malnutrition sévère et courent un risque imminent de mort s'ils ne sont pas soignés. »