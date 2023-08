Afrique Australe: Finances publiques - Une délégation de la SADC-OPAC à Madagascar

Dans le cadre de collaboration entre la South African Development Community (SADC) et Madagascar, le ministère de l'Économie et des Finances (MEF) a accueilli dernièrement la Délégation de la SADC-OPAC (Organization of Public Accounts Commitees ou Organisation des comités des comptes publics). Les échanges entre les deux parties ont surtout porté sur l'amélioration de la gouvernance des finances publiques.

Durant cette rencontre, les deux parties ont mis l'accent sur leurs missions respectives, notamment dans le domaine du contrôle des finances publiques et les textes y afférents. Conduit par le Secrétaire Général, Andry Ramanampanoharana, le staff du ministère de l'Économie et des Finances a abordé les attributions de ses départements liées au sujet dont les procédures de Contrôle (a priori et a posteriori), les textes existants et applicables et la bonne gouvernance.

En parallèle, le MEF a souligné que l'existence et le fonctionnement des départements anti-corruption à Madagascar, à l'instar du SAMFIN, ont un rôle important dans le pays. Pour sa part, la délégation de la SADC-OPAC a réitéré que sa responsabilité est avant tout axée sur le respect de l'équilibre du pouvoir parlementaire et du pouvoir exécutif et sur les flux financiers des mouvements illégaux.

En effet, elle vise à optimiser la collaboration en identifiant les domaines qui doivent-être renforcés pour promouvoir la transparence des finances publiques. Rappelons que la décision de former l'Organisation des comités des comptes publics de la Communauté de développement de l'Afrique australe a été prise en mai 2002 lors de la réunion exploratoire qui s'est tenue à Kimberly, en Afrique du Sud, par des membres des pays de la SADC.

La structure a été officiellement lancé en octobre 2003 à Johannesburg. Une constitution provisoire a été adoptée à cette occasion. En 2004, lors de la tenue de l'assemblée générale en Tanzanie, il a été décidé que le secrétariat de l'organisation sera transféré dans ce pays. La SADC-OPAC est une association autonome et indépendante de comités des comptes publics des États de la SADC, créée pour promouvoir le soutien mutuel, favoriser l'échange d'idées, de connaissances et d'expériences, agir en tant que porte-parole reconnu des comités des comptes publics au sein de la communauté de l'Afrique australe et promouvoir la responsabilité, la bonne gouvernance et la transparence dans les États membres, à savoir les Seychelles, l'Angola, le Botswana, la RDC, le Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud, l'Eswatini, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

200 millions de consommateurs

Quant à la SADC, c'est une organisation d'intégration régionale fondée en 1980 qui vise à promouvoir le développement économique de l'Afrique australe. Elle a son siège au Botswana. L'adhésion de Madagascar à la SADC date de 2005 mais la mise en oeuvre du protocole sur le commerce qui a suivi cette intégration n'était effective qu'en 2007.

Et Madagascar est membre de la Zone de Libre Echange de la SADC depuis 2008. La SADC représente un grand marché de plus de 200 millions de consommateurs. Les marchandises importées d'un pays membre de la SADC bénéficient des exonérations des droits et taxes à l'importation si elles remplissent les conditions exigées (sauf pour quelques produits dits produits d'exclusion).

De même, les marchandises exportées vers un pays membre de la SADC ne sont pas taxées à l'entrée du territoire de celui-ci si les conditions requises sont remplies. Au mois de mars dernier, Elias Mpedi Magosi, Secrétaire Exécutif de la SADC, a été reçu par Yvette Sylla, Ministre des Affaires étrangères, dans le cadre d'une visite de courtoisie.

Plusieurs points ont été à l'ordre du jour, à savoir les priorités de Madagascar dans le cadre de la coopération avec la communauté de l'Afrique australe, les questions liées à la paix et la sécurité dans la région, l'accélération du processus d'intégration régionale ainsi que la question électorale.

Les deux personnalités ont souligné la nécessité d'investir dans l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire et le développement économique du pays. D'autres domaines prioritaires de développement pour Madagascar, tels que le changement climatique et la bonne gouvernance, ont été également discutés. Elias Mpedi Magosi a aussi été reçu par le Président de la République, Andry Rajoelina, dans le cadre de ce déplacement à Madagascar.