Madagascar: Perdre notre humanité

19h15, Antananarivo ce vendredi 25août 2023. On annonce 12 morts aux portes du stade de Mahamasina suite à une bousculade. Un des secouristes m'appelle pour dire son désarroi et sa grande tristesse et me dit : « Les gens devant moi sont en train de boire et de jouer comme si de rien n'était. Ce pays a juste perdu de son humanité car meurent ceux qui meurent, ceux d'à côté n'en n'ont rien à faire ».

Ce même secouriste était sur les lieux le 26 juin 2019. Les mêmes circonstances produisent les mêmes effets. Vendredi 26 juin 2019, vers 17h30, alors que le président malgache venait d'achever son discours à l'occasion de la fête nationale, une bousculade se produit au niveau de l'une des portes du stade. Le bilan était très lourd. Au moins 16 individus sont morts, tandis que 80 autres ont été blessés. Un mouvement de foule s'est produit car les gens ont voulu pénétrer dans le stade pour assister au concert qui devait suivre le défilé de la fête nationale.

Mais les portes étaient fermées. Les spectateurs auraient tenté de les forcer, ce qui a provoqué ce violent mouvement de foule. Ce 25 août 2023, vers 17h00, un mouvement de foule se produit car des spectateurs au niveau du portail C5 se sont bousculés pour entrer. Le bilan est très lourd car au moins 12 individus sont morts, tandis que quatre-vingt autres ont été blessés. N'y a-t-il pas là un peu trop de similitudes ? Les mêmes circonstances produisent les mêmes effets quand on ne prend pas de leçons apprises. En pensant que ce ne sont que des choses circonstancielles et que la probabilité que cela se reproduise est faible.

%

Mais peut-être, par manque de responsabilité, de redevabilité et surtout par l'impunité. Depuis 2019, il n'y a eu aucune enquête, aucun responsable tenu pour responsable, aucune mesure prise car les morts meurent et... rien. Avec une analyse très simpliste, on peut en tirer que lors de manifestations appelant une masse de population à venir au stade de Mahamasina, vers 17h00, il se passe un mouvement de foule au niveau des portes d'entrée.

Ce n'est visiblement pas sorcier de le savoir ! Ce qui est sorcier, c'est de faire les mêmes erreurs encore et encore. Sans penser aux conséquences, sans penser aux dégâts, sans penser aux vies perdues pour rien, tout ira bien demain car la foule oublie vite. Une fois de plus, une fois de trop, cette affaire restera très sûrement dans les tiroirs. On fera « semblant » en attendant que nos invités des Jeux des Îles partent et pour « l'honneur » de notre pays, on fera « semblant » de dire que tout va bien et on musèlera quiconque osera dire le contraire. Hier encore, des étudiants qui manifestaient devant les portes de l'université d'Antananarivo ont été molestés sauvagement par les forces de l'ordre visiblement avides de violence sans retenue.

Aucune déclaration émanant des premiers responsables n'a été entendue et aucune enquête n'est en cours. Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux prouvent pourtant la gravité de ces violences qui, elles aussi, resteront sûrement dans les tiroirs. Une pensée pour les familles qui ont perdu des proches, une pensée pour ces étudiants qui ont été violentés par les forces de l'ordre.