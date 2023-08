Cameroun: MTN cameroun met 60 millions pour la rentrée scolaire de ses abonnés

La campagne Momo Soukoul a été lancée. Une aubaine pour la rentrée des abonnés. Un Cagnotte de 60 millions à se partager.

Sur l'affiche on peut lire « plus de 60 000 000 en bourse scolaire à partager » on est sur la logique « avec momo zéro foirage » pour « une rentrée solaire validée » A Douala, capitale économique d Cameroun, la caravane s'est ébranlée pour expliquer le bien fondé de cette campagne citoyenne qui consiste à donner l'opportunité aux abonnés MTN, parents élevés et étudiants d'assurer une rentrée scolaire sans stress.

Les rues ont été inondées de tracts appelant à souscrire à cette dynamique. Il s'est agi du lancement officiel de la campagne MoMo Soukoul. A MTN on confesse que « Dans la continuité de son positionnement en tant que Leader de la lutte contre le « foirage », une expression qui désigne avoir les poches vides, MoMo offre 60 millions de bourses scolaires, soit 1million chaque jour »

Pour être éligible et profiter de cette aubaine en ce moment précis ou les parents et les élevés sont confrontés Des difficultés financière, il faut avant tout être un abonné de MTN. Ils sont des millions disséminés dans les quatre coins du pays. L'autre condition c'est faire un paiement marchand de minimum 5000f.

Une autre condition rapport direct avec les opérations de rentrée scolaire consiste à Payer les frais de scolarité ou encore effectuer un prêt avec MoMoKash. Bien plus et dans la dynamique de lutter contre la pauvreté lancée il y a quelques temps, l'abonné peut emprunter jusqu'à 100000f et rembourser sans intérêt dans les 7jours.

L'opération est lancée et les abonnés ont un mois et demi pour vider la cagnotte.