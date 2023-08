Madagascar: Bousculade à Mahamasina - Douze personnes rendent l'âme

Un brusque mouvement de foule incontrôlée au portail C5 du stade Barea a causé la mort de douze personnes. Quatre-vingt blessés ont été enregistrés à l'HJRA.

L'horloge indique 17h, hier, quand une bousculade monstre s'est produite à l'entrée nord du stade Barea. Les agents chargés de la sécurité ont été débordés. Plusieurs blessés graves ont été constatés. « On dénombre quatre-vingt blessés, ayant dû être transportés à l'hôpital, selon le bilan provisoire, au moment où nous parlons. Douze nous ont quittés des suites de leurs blessures. À l'instant même, il y en a ceux qui ont besoin plus de soins, de scanner et d'intervention chirurgicale », explique le Premier ministre Christian Ntsay venu voir les victimes, dans la soirée, à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). « Nous sommes en train de prendre tout cela en main. D'après ce que je viens de dire, les soins de tous ces blessés sont gratuits. Ils sont jusqu'ici onze individus [ndlr: à être retenus sur leur lit d'hôpital]. Toute l'équipe médicale ici y met tous ses efforts. Vous voyez également que celle de l'hôpital militaire lui prête main forte », ajoute le chef du gouvernement. Tout comme son service des urgences, la morgue de l'HJRA a été prise d'assaut et noire de monde inquiet et éploré. Ces gens-là allaient vérifier les corps sans vie de leurs proches. Le personnel de l'établissement médicolégal les a divisés en groupe pour les faire entrer tour à tour.

Ranimés sur place

À Mahamasina, juste avant le drame, des citadins ont fait la queue depuis des heures pour assister à la cérémonie du lancement officiel de la XIe édition des Jeux des Iles de l'océan Indien (JIOI 2023). Les responsables ont mis en place deux rangs pour faciliter le passage au portail C5. Tout à coup, les deux files se sont confondues. C'est à ce moment-là que les remous ont éclaté. Les gardiens ont immédiatement fermé le portail. Or, cela n'a visiblement pas été la bonne solution, car ceux qui auraient pu passer ont été pris en sandwich entre les blocs en métal et l'entassement impitoyable. Les autres en arrière continuaient à foncer en marchant sur les vaincus déjà à terre. Le verrou hyper solide de l'accès C5 a été arraché d'un seul coup par les vagues humaines. Le tragique incident a mis l'équipe de la Croix-Rouge, les autres unités de secours, les forces de l'ordre et les accompagnateurs des victimes en effervescence. Certains blessés ont perdu connaissance. Ils ont été ranimés sur place. D'autres ont été soignés à bord des hôpitaux mobiles. Leur nombre exact reste indéterminé. Il y en a ceux qui ont été acheminés vers les services des urgences. Même les voitures de police ont été utilisées pour leur évacuation sanitaire.Il a fallu plusieurs minutes pour que les forces de défense et de sécurité rétablissent entièrement l'ordre. Leur effectif a été renforcé.