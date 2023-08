Sénégal: Finale Coupe du Sénégal - Le Jaraaf prêt à écrire une nouvelle page de son histoire (capitaine)

Dakar — Le capitaine de l'ASC les Jaraaf, Assane Mbodj, a assuré, vendredi, que ses coéquipiers sont prêts à remporter la finale contre le Stade de Mbour, dimanche (17h), pour écrire une nouvelle page de l'histoire du club de la Médina.

« Nous devons gagner cette finale et écrire notre histoire pour le Jaraaf. Nos aînés ont déjà écrit leur histoire, à nous de jouer notre partition », a-t-il dit en conférence de presse à 48 heures de la finale prévue au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

« Il nous faudra rester concentrés tout au long du match. Nous sommes le Jaraaf nous devons jouer et gagner ce match. Nous sommes prêts à le faire « , a-t-il soutenu.

De son côté, l'entraîneur de l'équipe, Ablaye Guèye, a assuré que son équipe est « prête sur tous les plans pour atteindre l'objectif assigné ». « En début de saison, notre but final était de remporter soit le championnat soit la Coupe du Sénégal. Terminer à la cinquième place du championnat est un échec pour le Jaraaf qui mérite mieux. Il nous reste la coupe et si nous ne la gagnons pas, ce sera un échec de plus », a-t-il soutenu.

Ablaye Guèye a reconnu le bon niveau de jeu du mental des joueurs du Stade de Mbour. « A l'aller en championnat, ils nous avaient mis un but à la 93e mn et au match retour, ils ont égalisé à la 95e mn. Mais c'est une finale. Nous connaissons leur défaut et nous y avons travaillé pour gagner ce match. « , a-t-il dit.

« Nous voulons gagner pour nous, pour le président du club, Cheikh Seck, et pour les supporters qui ont toujours été avec l'équipe même dans les moments difficiles. » a-t-il dit, appelant toutes les parties prenantes au fairplay et à la discipline.

Le Jaraaf est quinze fois vainqueur de la Coupe du Sénégal, en 1967, 1968, 1970, 1973, 1975, 1982, 1983, 1985, 1991,1993, 1994, 1995, 2008, 2009 et 2013.