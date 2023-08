Madagascar: IVATO - Un guichet unique dédié à l'exportation de l'or

Un nouveau guichet unique d'exportation sera installé au Mining Business Center à Ivato. Une institution qui hébergera tous les services relatifs à l'administration et à l'exportation de l'or.

Restructuration. L'époque, où les transactions et paperasses à n'en plus finir pour les exploitants de l'exportation de l'or, semble désormais révolue. Un nouveau guichet unique de l'exportation de l'or sera mis en place au Mining Business Center Ivato. Toutes les transactions ainsi que les services administratifs liés à l'exportation du métal jaune s'y trouveront. C'est ce qu'a annoncé, hier, Herindrainy Olivier Rakotomalala, ministre des Mines et des ressources stratégiques.

Le membre du gouvernement décrit cette nouvelle mesure comme un moyen de faciliter la reprise des exportations annoncée voilà quelques mois. « La mise en place de ce guichet unique d'exportation à Ivato sera une étape essentielle pour concentrer en un seul lieu les services publics en charge de l'exportation (de l'or, Ndlr) », avait expliqué Olivier Rakotomalala.

À se fier au rapport de la réunion hebdomadaire de l'Exécutif, mercredi, il s'agit d'une restructuration de l'exportation du métal jaune. De nouvelles dispositions pour suivre à la loupe l'approvisionnement des chaînes de valeurs dans le processus d'exploitation aurifère. « Cette nouvelle institution sera, donc, installée près de l'aéroport international d'Ivato pour pouvoir faciliter l'exportation de cette matière et alléger les procédures administratives pour les opérateurs ».

Régime de l'or

Entre autres, les services publics, qui seront représentés à Ivato, seront diversifiés, allant de la douane jusqu'au trésor, en passant par le laboratoire des Mines ou encore la direction générale des impôts. Avant, les opérateurs étaient obligés d'effectuer les démarches administratives pour exporter leur or dans ces mêmes services qui étaient éparpillés un peu partout dans la capitale.

Le guichet unique et le laboratoire d'analyse étaient installés à Ampandrianomby, chez le ministère des Mines et des ressources stratégiques (MMRS). Pour les redevances, les exportateurs devaient aller à Antaninarenina auprès du Trésor Public. Régime de l'or. Cette année le retour à la normale, pour la reprise des exportations aurifères dans la Grande île, avait été annoncé en conseil des ministres.

Cette réouverture des exportations dans le secteur s'accompagne de plusieurs modifications, notamment sur les chaînes d'approvisionnement du métal jaune. Les opérateurs devront désormais faire preuve de transparence et adhérer aux nouvelles politiques pour la traçabilité du métal précieux. Le délai pour le rapatriement de devises sera également écourté et l'exercice obligatoire pour chaque opérateur. La reprise est progressive et se fait pas à pas pour les exportations de l'or cette année.

Le ministre des Mines avait, par exemple, déjà annoncé, plus tôt au mois de mai, l'ouverture de la demande d'agrément de comptoir auprès de l'Agence Nationale de la Filière Or. Force est de constater, tout de même, que les responsables hâtent le pas pour faire en sorte que la filière ait un impact direct sur la monnaie nationale.