Cameroun: Le mouvement frankiste célèbre l'anniversaire de Franck Biya sur fond de divisions

A l'heure des grandes manoeuvres politiques, on peut dénombrer en ce moment quatre (4) factions rivales du mouvement Frankiste. Chacune se revendique être un soutien de Franck Biya, le fils du président de la république du Cameroun.

Entre opportunisme et idéologie politique, certains observateurs de l'espace politique estiment que la faction dirigée par l'enseignante diplômée de l'école normale supérieure de l'enseignement technique, Jeanne Elvire Mako'o Zengue, présidente exécutive nationale du Mouvement Citoyen des Frankistes pour la Paix (MCFP) se distingue par l'attention que son équipe et elle-même accordent aux populations urbaines et rurales par l'octroi des dons aux jeunes et aux vieilles personnes qui, rien que pour cette année encours ont été distribués dans les localités de Lolodorf, Ambam, Kribi, Yaoundé, Douala et Bengbis, sans compter l'organisation des séminaires de formation en développement local à partir des ateliers d'activités génératrices de revenus qui ont été tenus à Yaoundé, Douala, Ebolowa, Mbalmayo, Kribi, Mfou, Okola, Obala, Edea, Lolodorf et Nkongsamba.

Le conseil exécutif du MCFP a organisé et célébré l'anniversaire de Franck Biya le 21 Août 2023 dernier autour de l'ensemble des Franckistes venus des 10 régions du Cameroun et de la Diaspora.

Au menu des festivités qui se sont déroulées à Yaoundé au collège Mbassi, au quartier Messassi selon le chronogramme suivant: un séminaire de formation aux idéaux du mouvement Frankistes, des échanges avec la presse nationale et internationale et enfin la coupure du gâteau d'anniversaire à l'effigie de Franck Biya.

Pendant la conférence de presse, la présidente exécutive du MCFP a éclairé le panel médiatique au sujet de la prolifération des mouvements Franckistes et de certains usurpateurs mal intentionnés. Elle a réitéré aux journalistes que le seul vrai mouvement Frankiste existant et crédible est celui qu'elle dirige.

Elle a profité de l'occasion à lui offerte pour féliciter et dire merci à ses proches collaborateurs pour leur intégrité morale notamment: le vice-président Minbang Pierre, le secrétaire général Sabikanda Nguiamba Hervé , le secrétaire général adjoint Issa Baba , la trésorière Mme Etongo née Evina Edwige, le commissaire aux comptes Mme ZE Viviane, l'adjoint au commissaire aux comptes Ateba Joseph, le Censeur Ousmane Oumarou, le directeur du cabinet Ovono Ondo Aymar, le responsable de la cellule de communication Zogo junior, l'adjoint au responsable de la communication Dally Muhammad, le coordonnateur régional du Sud Evina Luc Patrick et le coordonnateur régional du Centre Rodrigue Edzoa, qui ont mobilisé sur fond propre une somme de 12 millions de francs CFA pour l'organisation de ces festivités.

