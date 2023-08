Congo-Brazzaville: Sommet des Brics - Denis Sassou N'Guesso salue la survenue d'un monde multipolaire

En marge du sommet des Brics, les chefs d'Etat africains ont eu, le 24 août, une séance spéciale de dialogue Brics/Afrique sur le thème « Brics et l'Afrique : partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et une croissance inclusive ».

Plusieurs chefs d'Etat africains ont pris part à cette réunion, dont le président congolais Denis Sassou N'Guesso, qui a salué, dans son allocution, les efforts des Brics à rétablir un nouvel ordre mondial plus équitable et favorable au partenariat avec les pays en développement. Il a souligné l'évolution mondiale vers un monde multipolaire.

« J'ai souvent eu l'occasion de le dire. Mais le monde multipolaire que nous appelions de nos voeux est finalement advenu et nous nous en réjouissons. Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres des Brics, votre combat pour un ordre international juste et équitable est aussi le nôtre », a déclaré Denis Sassou N'Guesso.

« L'Afrique en général et le Congo en particulier souscrivent à vos objectifs d'une gouvernance multilatérale inclusive et représentative du monde tel qu'il est aujourd'hui. Avec vous, nous partageons l'idée que les coopérations internationales doivent s'établir sur la base d'un respect et d'un bénéfice mutuel. C'est cet esprit que nous trouvons dans notre dialogue avec vous, et je tenais à vous en remercier », a-t-il précisé.

En effet, les tendances qui y sont analysées indiquent que dans l'ensemble les Brics et l'Afrique développent conjointement un modèle de relations Sud-Sud susceptible de bénéficier aux deux parties. La présence des Brics induit de véritables opportunités pour 1'Afrique.

« Nous avons la certitude que le partenariat des Brics avec l'Afrique sera d'autant plus bénéfique dans la marche vers le développement », a assuré le chef de l'Etat congolais.

Rappelons que l'Afrique du Sud a abrité, du 22 au 24 août, le 15e sommet des Brics, qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Une cinquantaine de pays africains y ont pris part.

A l'issue du sommet, les Brics entament un nouveau chapitre et vont accueillir en janvier 2024 six nouveaux membres (l'Iran, l'Ethiopie, l'Egypte, l'Arabie saoudite, l'Argentine et les Emirats arabes unis) qui rejoindront le groupe des pays émergents qui entend gagner en influence dans le monde.

Une quarantaine de pays avaient postulé ou manifesté leur intérêt, selon les dirigeants du club des cinq qui produit le ¼ de la richesse mondiale, rassemble 42% de la population du globe, avec 32% du Produit intérieur brut mondial, compte 30% du territoire mondial, 7% des réserves pétrolières, fournit 40% d'énergie et plus de 40% de l'énergie renouvelable et du gaz. Cet engouement montre l'influence grandissante des pays émergents sur la scène mondiale.