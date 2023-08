Madagascar: Une cérémonie qui restera dans les annales des JOI

Les Jeux des Iles de l'Océan Indien ont commencé en fanfare, mais la cérémonie d'ouverture a été assombrie par cette bousculade ayant eu lieu à l'entrée du stade. Des personnes ont été blessées et des morts sont à déplorer.

La fête fut belle, mais elle a laissé un goût de cendre dans la bouche des personnes présentes. Le public et les centaines de milliers de téléspectateurs ayant vu le déroulement de la manifestation ont convenu de la qualité du show présenté. L'émotion et la féérie étaient au rendez-vous et c'est de bon augure pour la suite des événements.

Une cérémonie qui restera dans les annales des JOI

Les Tananariviens sont venus en masse assister à cette cérémonie d'ouverture, mais la capacité du stade Barea n'était pas suffisante pour tous les accueillir. Le service d'ordre n'a pas réussi à canaliser cette foule qui voulait pénétrer à l'intérieur et dans la bousculade, les plus faibles ont été piétinés. De nombreux candidats spectateurs blessés ont dû être soignés et certains d'entre eux ont succombé à leurs blessures.

Le drame aurait certainement pu être évité si une organisation stricte des entrées avait été opérée. La joie de ceux qui ont pu pénétrer dans l'enceinte a été ternie par ce drame auquel ils ont assisté. Le show qui s'est déroulé sous leurs yeux a été magnifique. On a ressenti le bonheur des membres des délégations qui ont défilé. La synchronisation des prestations a été presque parfaite.

Les jeux de lumière et les lasers ont apporté cet aspect féérique que l'on trouve dans les plus beaux spectacles. Les tableaux présentés dans des chorégraphies simples ont donné un certain cachet à la cérémonie, celui de la malgachéité.

Les discours du président du COJI, de celui du CIJ et du président Andry Rajoelina ont célébré cette unité dans la diversité qui devrait marquer ces JOI. Un feu d'artifices a clôturé cette soirée qui restera dans les annales de ces rendez-vous sportifs des îles de l'Océan Indien.