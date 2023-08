Ile Maurice: Hippisme - Le jockey Chinapiel pas inquiété mais surveillé

Les raisons derrière la tenue de cette enquête laisse pantois. Ou n'est-ce plutôt pas la diatribe télévisuelle de Ricky Maingard à l'égard du jockey Chinapiel samedi dernier qui a forcé, du moins pour la forme, les commissaires à prendre une pareille décision ? Quoiqu'il en soit, Chinapiel a été exonéré de tout blâme mais demeure sous surveillance. «Stewards will assess his rides...»

«BOUM... tan pak», a réagi le jockey Mayeven Chinapiel sur les réseaux sociaux peu après son départ de la Horse Racing Division (HRD), hier. Comme pour exprimer sa joie après sa relaxation. Appelé à fournir des explications sur la monte de Courtroom Magic dans la 7e course de samedi dernier, où Walls Of Dubrovnik a, une nouvelle fois, étalé sa classe, ça sentait le roussi pour le jockey tout au long de l'enquête.

Pourquoi ? Tout simplement parce que le jockey a choisi un interprète qui n'était pas forcément à l'aise avec le jargon hippique. Des pans de conversation entre le board et Chinapiel n'ont pas été transcrits comme il se devait. Si bien que le jockey a demandé un ajournement, le temps de trouver un autre interprète. La HRD a alors délégué David Labelle pour la transcription.

Deanthan Moodley et les siens ont reproché à Chinapiel deux choses dans l'ensemble. Avant cela, les instructions, confirmées par l'entraîneur Ramanah, présent hier, étaient de «jump and take the lead» mais de «laisser tout adversaire partir s'il le désirait». Mais encore ! Ramanah, selon Chinapiel, lui avait demandé de ne pas rester sur les barres. Mais comme expliqué à travers son interprète, au début, ce plan avait forcément changé lorsqu'il a été forcé de garder les barres par Xavion. Le but était de «lead» mais demeurer un peu «wide» devant...

C'est ce que Chinapiel a tenté de faire en optant pour la tête de la course dès le départ avant de reprendre le cheval. Les commissaires ont expliqué que Courtroom Magic courait ses meilleures courses devant. Que le cheval avait commencé à tirer lorsqu'il a été repris.

Les commissaires ont aussi voulu savoir pourquoi Chinapiel a ralenti sa monture avant même que Walls Of Dubrovnik ne démontre son intention d'aller devant. L'interprète devait à nouveau mal expliquer ce que Chinapiel a voulu dire. Le jockey a affirmé qu'il a décidé de reprendre son cheval vu qu'il avait déjà «clear» Xavion et qu'il voulait faire sa course. Peu après, sans l'avoir vu, Walls Of Dubrovnik était à sa hauteur.

Chinapiel a ajouté qu'il ne pouvait pas non plus s'engager dans un coupe-gorge avec le hot favorite de la course. Et qu'il devait subir le train de Walls of Dubrovnik. Il faut croire que les commissaires ont compris cela de leur propre chef car, au final, malgré les explications sommaires de l'interprète, aucune charge n'a été retenue contre le jockey.

Le jockey Chinapiel a fait savoir qu'il a été victime d'insulte dans le jockey's room. L'entraîneur Samraj Mahadia et le jockey Sooful auraient tenu des propos déplacés. «Kifer pann appel Sooful plito dan sa lekours la ?», a demandé Chinapiel. Ce dernier devait ajouter que Xavion «n'avait que 52 kg et qu'il aurait dû partir». Les commissaires ont eu une discussion «off-record» avec les journalistes à ce sujet. N'empêche, Sooful ne sera pas convoqué pour sa monte. Ainsi en a décidé la HRD... Comprenne qui pourra !

Pour ce qui est des insultes subies samedi dernier, Moodley a demandé qu'un mail soit envoyé à la HRD. Et le nécessaire sera fait. Chinapiel dit avoir été humilié par les commentaires de Ricky Maingard «on live télévision». En effet, l'entraîneur avait questionné l'aptitude de jockey à monter ce gendre de courses, non sans questionner la décision de la HRD de permettre à certains jockeys de monter en courses. On ne sait pas encore si la HRD appellera l'entraîneur Maingard à ce propos.

Bien que relaxé, les commissaires de la HRD ont prévenu le jockey qu'il est «under review». Que les commissaires vont «assess his ride and advise in due course».