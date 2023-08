Madagascar: ANALAMANGA - Les îles visitent les sites emblématiques

L'Office Régional du Tourisme d'Analamanga (ORTANA) offre une occasion unique de découvrir les trésors culturels et naturels d'Analamanga, enrichissant ainsi l'expérience des participants aux Jeux des Iles.

Dans le cadre des Jeux des Iles, l'ORTANA offre une opportunité inédite aux visiteurs venant des iles voisines. Des visites guidées sont organisées pour explorer trois sites emblématiques d'Analamanga tels que le Rova de Madagascar, le Rova d'Ambohimanga et le Lemurs' Park. Cette initiative vise à mettre en lumière la région d'Analamanga et à promouvoir le secteur touristique de Madagascar, non seulement pour les visiteurs des Jeux des îles en provenance des îles, mais également pour les Malgaches désireux de partager ces aventures avec ORTANA. "Le point de départ des visites se situe au village culturel d'Andohatapenaka, tous les jours à 10 heures, ce jour jusqu'à la fermeture prévue de ce village culturel, le 2 septembre. Une nouveauté pour les Jeux des Iles, habituellement lancées depuis Antaninarenina", confirme Hasinavalona Rahanitriniaina, une guide régionale d'ORTANA. Cette décision stratégique réaffirme l'importance de ces Jeux et établit le village culturel des Jeux des Iles comme point de départ symbolique.

Sites historiques

« Nous avons amélioré notre travail pour garantir la satisfaction des visiteurs et leur permettre d'admirer toute la beauté de l'île », ajoute-t-elle. Une démarche qui souligne l'engagement d'ORTANA envers la qualité de l'expérience offerte aux participants. En parallèle, l'ORTANA participe également au Village Culturel dans l'espace Explorer Madagascar, où les merveilles touristiques de la région sont mises en lumière, offrant ainsi une expérience enrichissante pour les visiteurs. Ils ont choisi les sites comme le Rova de Madagascar qui est le témoin de l'histoire royale, et la colline d'Ambohimanga, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses palais royaux, des trésors à préserver. La colline sacrée est devenue un lieu de culte et de pèlerinage, tandis que le Lemurs' Park, situé au sud-ouest d'Antananarivo, abrite sept espèces de lémuriens provenant de différentes régions de Madagascar. Ce lieu remarquable accueille également d'autres espèces endémiques, reflétant la riche biodiversité de Madagascar. « Il suffit de réserver ici au village d'Andohatapenaka ou à notre siège à Antaninarenina », rassure la guide. Au-delà du sport, les visiteurs des îles ont l'occasion de découvrir Antananarivo et de profiter de leur passage à Madagascar.